Курс доллара в Украине пошел на снижение
Нацбанк установил официальную стоимость "зеленого" на 9 августа
На четверг, 9 августа, Национальный банк Украины установил такой курс доллара США к гривне:
|08.08
|09.08
|Изменение
|1 доллар США
|27,02 грн
|26,96 грн
|- 0,06 грн
Таким образом, по сравнению с сегодняшними значениями, курс доллара снизится на шесть копеек и опустится ниже психологической отметки в 27 грн/доллар.
Сегодня, 8 августа, курс доллара в Украине опустился после стремительного роста. Национальный банк Украины во время непрекращающегося двухнедельного роста курса доллара неоднократно выходил на межбанковский рынок с предложением иностранной валюты, чтобы ослабить спрос.
До этого курс доллара в Украине безостановочно рос с 31 июля и уже достиг максимальных с февраля-2018 значений. Как поясняли сайту "Сегодня" эксперты, на межбанке уже намечается стабилизация курса гривни, а наличный рынок, прежде всего, покупатели валюты, напротив, демонстрируют нервозность.
Ранее эксперты рассказали, чего ждать от курса доллара осенью:
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
- Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине должен стоить 8,9 гривни.
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