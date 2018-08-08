Курс доллара в Украине пошел на снижение

На четверг, 9 августа, Национальный банк Украины установил такой курс доллара США к гривне:

08.08 09.08 Изменение 1 доллар США 27,02 грн 26,96 грн - 0,06 грн

Таким образом, по сравнению с сегодняшними значениями, курс доллара снизится на шесть копеек и опустится ниже психологической отметки в 27 грн/доллар.

Сегодня, 8 августа, курс доллара в Украине опустился после стремительного роста. Национальный банк Украины во время непрекращающегося двухнедельного роста курса доллара неоднократно выходил на межбанковский рынок с предложением иностранной валюты, чтобы ослабить спрос.