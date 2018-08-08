Курс доллара в Украине пошел на снижение

Сегодня, 16:02

Нацбанк установил официальную стоимость "зеленого" на 9 августа

Фото: пресс-центр НБУ
Фото: пресс-центр НБУ

На четверг, 9 августа, Национальный банк Украины установил такой курс доллара США к гривне:

  

08.08 09.08 Изменение
1 доллар США 27,02 грн 26,96 грн - 0,06 грн

Таким образом, по сравнению с сегодняшними значениями, курс доллара снизится на шесть копеек и опустится ниже психологической отметки в 27 грн/доллар.

Сегодня, 8 августа, курс доллара в Украине опустился после стремительного роста. Национальный банк Украины во время непрекращающегося двухнедельного роста курса доллара неоднократно выходил на межбанковский рынок с предложением иностранной валюты, чтобы ослабить спрос.

 

 

До этого курс доллара в Украине безостановочно рос с 31 июля и уже достиг максимальных с февраля-2018 значений. Как поясняли сайту "Сегодня" эксперты, на межбанке уже намечается стабилизация курса гривни, а наличный рынок, прежде всего, покупатели валюты, напротив, демонстрируют нервозность.

Ранее эксперты рассказали, чего ждать от курса доллара осенью:

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года. 
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине должен стоить 8,9 гривни.
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Источник:

"Сегодня"

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