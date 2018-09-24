Курс доллара в Украине пошел в рост

Сегодня, 16:19

Нацбанк установил стоимость "зеленого" на 25 сентября

Фото: 401kcalculator.org
Фото: 401kcalculator.org

На вторник, 25 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара США к гривне:    

24.09 25.09 Изменение
1 доллар США 28,06 грн 28,11 грн  + 0,05 грн

Таким образом, по сравнению с сегодняшними значениями, курс доллара повысится на пять копеек.  В целом, до сентября выше 28 гривен доллар не поднимался с конца января 2018 года. 

Ранее стало известно, какой курс доллара закладывают в бюджет-2019.

  

 


Напомним, также Министерство финансов Украины спрогнозировало курс доллара на три года:


Как сообщалось, стратегия управления государственным долгом Украины предполагает укрепление курса гривни в 2019 году до 29,4 грн/долл после ожидающихся в 2018 году 30,1 грн/долл. В 2020 году ожидается снижение курса гривни до 30,2 грн/долл.

При этом НБУ отказался "подтягивать" курс доллара до заложенных в бюджете-2018 30 гривен.

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года. 
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине должен стоить 8,9 гривни.
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"Сегодня"

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