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Курс доллара в Украине преодолел психологическую отметку

Сегодня, 16:40

НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 28 марта; за неделю гривня окрепла на девять копеек

Фото: Pixabay
Курс доллара в Украине преодолел психологическую отметку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e6c/ef6/5c7e6cef61b1a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e6c/ef6/5c7e6cef61b1a.jpg Финансы НБУ установил официальную стоимость "зеленого" на 28 марта; за неделю гривня окрепла на девять копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на четверг, 28 марта, установил такой официальный курс доллара США к гривне:

27.0328.03Изменение
1 доллар США26,98 грн27,08 грн+ 0,1 грн

Таким образом, по сравнению со значениями 27 марта, курс доллара повысился на 10 копеек после роста на девять днем ранее. Несмотря на то, что на текущей неделе эксперты ожидали умеренного снижения доллара к гривне, официальная стоимость доллара превысила психологическую отметку в 27 гривен. При этом за неделю – с 21 марта – "зеленый" опустился в цене на девять копеек.

Напомним, ране аналитики прогнозировали, как может изменяться курс в течение всего 2019 года:

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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Тег доллар, курс, гривня, курс гривни, курс доллара, курс НБУ

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