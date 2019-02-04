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Курс доллара в Украине снова упал

Сегодня, 16:08

Стала известна официальная стоимость "зеленого" на 5 февраля; за неделю гривня укрепилась на 37 копеек

Фото: AFP
Курс доллара в Украине снова упал //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/f3f/ea0/5c3f3fea043c4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/f3f/ea0/5c3f3fea043c4.jpg Финансы Стала известна официальная стоимость "зеленого" на 5 февраля; за неделю гривня укрепилась на 37 копеек

На вторник, 5 февраля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара США к гривне:

 
 04.0205.02Изменение
1 доллар США27,57 грн

27,42 грн

- 0,15 грн

Таким образом, по сравнению со значениями 4 февраля, курс доллара упал на 15 копеек после снижения на 17. При этом за неделю – с 29 января – доллар подешевел уже на 37 копеек. Эксперты прогнозируют, что на этой неделе курс доллара продолжит снижаться.

  

 

 

Напомним, эксперты рассказали сайту "Сегодня", чего ждать от курса доллара в феврале. Мнения экономистов по этому вопросу разнятся.

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Кроме того, аналитики спрогнозировали, как может изменяться курс в течение всего 2019 года:

  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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Тег НБУ, курс гривни, курс доллара, курс НБУ

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