Курс доллара в Украине упал еще ниже
Стала известна официальная стоимость "зеленого" на 12 марта; за неделю гривня укрепилась на 52 копейки
Национальный банк Украины (НБУ) на вторник, 12 марта, установил такой официальный курс доллара США к гривне:
|11.03
|12.03
|Изменение
|1 доллар США
|26,39 грн
26,31 грн
|- 0,08 грн
Таким образом, по сравнению со значениями 11 марта, курс доллара снизился еще на восемь копеек. Доллар опускается все ниже психологической отметки в 27 гривен. За неделю – с 5 марта – "зеленый" потерял в цене 52 копейки. Так низко доллар не падал с середины июля 2018 года. Ранее эксперты уже объяснили "Сегодня", почему доллар в Украине ушел в пике и когда курс остановит падение.
Напомним, также аналитики спрогнозировали, как может изменяться курс в течение всего 2019 года:
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
- Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.
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