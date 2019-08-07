Курс доллара в Украине заметно упал: итоги дня на межбанке

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

За день торгов курс доллара на украинском межбанковском валютном рынке "просел" на 20-35 копеек. На рыночную стоимость "зеленого" повлияло обострение торгового конфликта Китая и США. Об этом сайту "Сегодня" сообщили аналитики информационно-финансового портала IBC.ua. Эксперты считают, что до конца текущей недели "лихорадка" доллара на межбанке продолжится.

Так, сегодня, 7 августа, торги по американской валют на межбанковском валютном рынке стартовали с показателей 25,50-25,70 гривни. За день торгов гривня укрепилась на 20-35 и уже к закрытию валютного рынка доллар торговался по 25,30-25,35 гривен.

"Главной причиной лихорадки доллара на межбанковском рынке является эскалация торговых отношений между США и Китаем. Вероятно, до конца недели мы еще будем наблюдать подобные скачки", – отмечает управляющий партнер финансового консалтингового агентства Inter Business Consulting Роман Лысенко.

По информации аналитиков портала, курс евро за день торгов на межбанке упал на 22-38 копеек, до 28,35-28,41 гривни. Российский рубль на валютном рынке опустился с отметки 0,3905-0,3937 гривни, до 0,3876-0,3886 гривни.

Напомним, на этом фоне НБУ установил официальный курс доллара на 8 августа на уровне 25,42 гривни. Впрочем, за неделю с 1 по 8 августа гривня ослабла на 40 копеек.

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