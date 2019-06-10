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Курс евро упал ниже психологической отметки, доллар тоже дешевеет

10 июня, 08:27

Национальный банк обновил официальную стоимость украинской валюты

Фото: НБУ

На сегодня, 10 июня, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 26,6 грн;
1 евро – 29,98 грн;
10 российских рублей – 4,10 грн.

По сравнению со значениями пятницы, 7 июня, курс доллара упал еще на 20 копеек после снижения на 13. За неделю – с 3 июня – официальный курс доллара понизился на 25 копеек. Ранее эксперты рассказали сайту "Сегодня" о курсе доллара на лето.

Курс евро опустился на 21 копейку после падения на 13 копеек днем ранее. Евровалюта впервые за неделю опустилась в цене ниже психологической отметки в 30 гривен.

Стоимость 10 российских рублей снизилась на копейку.

В пятницу, 7 июня, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины снизился на 18 копеек в покупке и 17 - в продаже. Так, безналичная американская валюта торговалась на уровне 26,5/26,53 грн (покупка/продажа). Стоимость евровалюты установилась на отметках 30/30,01 грн, понизившись на три копейки в покупке и две – в продаже. Сегодняшние торги еще не начались.

Эксперты ранее спрогнозировали, чего ждать украинцам от доллара в июне. При этом специалисты отмечают важность сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ).

Прогнозы курса доллара

Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2019 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. Но в бюджете-2019 расчеты производились, исходя из 29,4 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли – "бюджетный" курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания "подушки безопасности".

В прогнозе МВФ указано, что к концу 2019 года курс составит 28,7 грн/долл, а к концу 2020-го – 30 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам Фонда, опустится еще на 50 копеек, до 30,5 грн/долл. В 2022 году курс составит 31 грн/долл., в 2023 – 31,5 грн/долл. А к 2024 году темпы девальвации замедлятся, и курс составит на конец года 31,9 грн/долл.

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) ожидает в 2019 году среднего курса гривни на уровне 28 грн за доллар, в 2020-м – 29,18 грн, в 2021- м – 30,1 грн, в 2022-м – 30,8 грн за доллар. Такие данные содержатся в консенсус-прогнозе, обновленном ведомством.

В то же время Стратегия управления государственным долгом Украины предполагает укрепление курса гривни в 2019 году до 29,4 грн/долл. В 2020 году ожидается снижение курса гривни до 30,2 грн/долл. В макроэкономическом обзоре Министерства финансов Украины содержатся такие данные: обменный курс гривни к доллару США в 2019 году составит 28,2 грн/долл., в 2020 году – 29,7 грн/долл., в 2021 году – 30,4 грн/долл.

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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Тег доллар, НБУ, гривня, курс валют, курс гривни, курс доллара, курс евро, курс НБУ

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