Курс евро в Украине пробил психологическую отметку

Гривня продолжает падать и по отношению к доллару

Украинская гривня продолжает падать. На открытии межбанковских торгов 29 ноября безналичный доллар подорожал на девять копеек в покупке и на девять копеек в продаже – до 28,39/28,42 грн (покупка/продажа).

"Дилеры ориентируют клиентов на коридор по доллару на сегодня в пределах 28,35-28,5 гривни", – отмечают рыночные аналитики.

Курс доллара на межбанке на месяц

А вот курс евро вырос сразу на 42 копейки в покупке и на 58 копеек в продаже, преодолев психологическую отметку в 32 гривни. Европейская валюта торгуется на уровне 32,32/32,35 грн.

"Дилеры ориентируют клиентов на коридор по евро на сегодня в пределах 32,29-32,519 гривни", – отмечают эксперты.

Курс евро на межбанке за день

Накануне, 28 ноября, межбанк по доллару закрылся в диапазоне 28,3/28,33 грн. Торги по евро завершились на уровне 31,90/31,93 грн.

Напомним, на курс гривни давит введение в Украине военного положения. При чем, как отмечают эксперты, проблема заключается не в самом правовом режиме, а исключительно в панике на валютном рыке.

В НБУ уже также отметили, что рост курса доллара в Украине выше 28 гривен не связан с фундаментальными экономическими причинами – причиной стало психологическое давление. Нацбанк ожидает, что доллар и евро подешевеют.