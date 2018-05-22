Курс евро в Украине рухнул до минимума за восемь месяцев

На сегодня, 22 мая, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 26,08 грн;

1 евро – 30,67 грн;

10 российских рублей – 4,17 грн.

Таким образом, курс доллара, по сравнению со значениями пятницы, 18 мая, снизился еще на шесть копеек. На этой неделе аналитики ожидают умеренного снижения курса доллара.

Курс евро упал еще на 13 копеек и остается ниже психологической отметки в 31 грн. Так дешево евро не стоил с начала сентября 2017 года. Старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб прогнозирует, что евро в Украине станет еще дешевле.

Стоимость 10 российских рублей снизилась на пять копеек.

В понедельник, 21 мая, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины снизился на шесть копеек в покупке и три в продаже. Безналичная американская валюта торговалась на уровне 26,05/26,07 грн. Стоимость евро установилась на отметках 30,65/30,67 грн, понизившись на восемь копеек. Сегодняшние торги еще не начались.

Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2018 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 29,3 грн/долл., в 2019 – 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. Однако же, в бюджете на 2018 год указано, что расчеты производились, исходя из курса 30,1 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ уверяют – этот курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов для создания "подушки безопасности".

В то же время, бизнес в Украине ждет доллара дороже 30 гривен, хотя сократилась доля предпринимателей, ожидающих обесценивания гривни.

Согласно консенсус-прогнозу Министерства экономического развития и торговли, средний курс доллара в Украине в 2018 году, по негативному сценарию, составит 28,95 грн/доллар, а в 2019 году – 32 грн/доллар.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.

Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине должен стоить 8,9 гривни.

Ранее в НБУ рассказали, что происходит с курсом валют: