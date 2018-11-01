Курс евро в Украине рухнул ниже психологической отметки

Так мало евровалюта не стоила с августа; доллар тоже стал дешевле

На четверг, 1 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 28,12 грн;

1 евро – 31,82 грн;

10 российских рублей – 4,29 грн.

Таким образом, по сравнению со вчерашними значениями, курс доллара понизился еще на четыре копейки. Тем не менее, доллар остается выше психологической отметки в 28 гривен. Аналитики при этом ждут ослабления гривни.

Курс евро подешевел на 21 копейку. Курс евровалюты на протяжении всего октября оставался ниже психологической отметки в 33 гривни, а теперь опустился еще сильнее, преодолев рубеж в 32 гривни, чего не происходило с конца августа.

Стоимость 10 российских рублей выросла на копейку.

В среду, 31 октября, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины понизился на копейку в покупке и не изменился в продаже. Так, безналичная американская валюта торговалась на уровне 28,14/28,17 грн (покупка/продажа). Стоимость евро установилась на отметках 32,84/32,87 грн, упав на 15-17 копеек. Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2018 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 29,3 грн/долл., в 2019 – 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. Но в бюджете на 2018 год указано, что расчеты производились, исходя из курса 30,1 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ уверяют – этот курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания "подушки безопасности".

В проект бюджета-2019 закладывают доллар на уровне 29,4 грн.

В прогнозе МВФ учитывается, что среднегодовой курс гривни по итогам 2018 года составит 27,07 грн/долл., в 2019-м девальвирует на 5,89% – до 28,655 грн/долл., а в 2020-м – еще на 4,43%, до 29,925 грн/долл.

Стратегия управления государственным долгом Украины предполагает укрепление курса гривни в 2019 году до 29,4 грн/долл после ожидающихся в 2018 году 30,1 грн/долл. В 2020 году ожидается снижение курса гривни до 30,2 грн/долл.

А согласно "Прогнозу экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы", разработанному в Минэкономразвития, по итогам 2018 года ожидается снижение курса гривни c 28,1 грн/долл. до 28,5 грн/долл. (плюс-минус 1 грн) с последующим ослаблением до 29,4 грн/долл. (плюс-минус 2 грн) на конец 2019 года. По расчетам МЭРТ, гривня девальвирует до 30,7 грн/долл. (плюс-минус 2 грн) к концу 2021 года.

В Нацбанке же добавили, что речи о курсе 40 грн за доллар не идет, отказались "подтягивать" курс до бюджетных 30,1 грн и озвучили свой прогноз по курсу доллара на конец 2018 года.