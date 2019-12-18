Курс под елочку: что будет с долларом к Новому году

Аналитики не исключают, что до конца года украинская валюта снова может установить рекорд

Курс доллара в Украине упал до нового минимума и теперь "зеленый" официально стоит около 23,5 грн. Последний раз таким дешевым доллар был в начале 2016 года. В этом году доллар начал постепенно терять свои позиции. И даже осенью, когда ему пророчили сезонный рост.

Украинцы по привычке скупают валюту. Говорят – выгодно. Однако колебания курса отслеживают далеко не все. А самые большие скептики и вовсе предпочитают придержать заначку до Нового года. В реальное укрепление гривни они не верят.

"Говорят одно, а будет все совсем по-другому. Я думаю, будет дороже. Курс сам по себе не падает. Его подымают и опускают определенные люди. Он ведь не живой", – считает молодой человек, с которым "Сегодня" побеседовали на улице столицы.

Но подорожает ли доллар на праздники? В НБУ точного прогноза дать не могут. Уже четыре года в регуляторе отказались от регулирования курса. Теперь валютные колебания определяет не Нацбанк, а рынок. Однако в НБУ уверяют: если гривня и просядет, то не сильно.

"Резких скачков не будет. Потому что у нас всегда есть возможность выходить с интервенциями и сглаживать скачки с временными факторами", – объясняет руководитель проектов и программ департамента открытых рынков НБУ Эмал Бахтари.

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В декабре 2018 года доллар стоил 27,68 грн. Это более чем на четыре гривни дороже, чем сейчас. Но нынешнее укрепление гривны все же является естественным процессом, уверены экономисты.

"Если мы остаемся в сотрудничестве с МВФ (а до конца года мы точно остаемся), то ничего не сдерживает гривню от того, чтобы она осталась сильной", – считает экономист Сергей Фурса.

Он не исключает, что до конца 2019 года украинская валюта снова может установить рекорд. Эта ситуация является нетипичной, так как накануне Нового года доллар обычно растет, но все же вполне вероятной.

"Если у нас сейчас будет приток инвестиций, может быть теоретически и меньше, чем 23 грн/долл.", – прогнозирует Фурса.

Напомним, гривня укрепилась по отношению к доллару на 4% за месяц и на 15% с начала года. При этом ранее в НБУ объяснили рекордный рост курса гривни. По мнению замглавы Нацбанка Олега Чурия, ситуация для нацвалюты изменилась и стала лучшей за все годы независимости Украины.

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