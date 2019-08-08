Юань рухнул до нового антирекорда: банк Китая установил курс

Девальвация юаня к американской валюте длится уже шестой рабочий день подряд

Фото: REUTERS/Jason Lee

После того как США объявили Китай "валютным манипулятором", Народный банк Китая (НБК) вновь снизил курс юаня. Так, на 8 августа курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) снижен до 7,0039 юаня за доллар.

Согласно статистике регулятора, это минимальное значение с 21 апреля 2008 года. Прошлый антирекорд рекорд был установлен накануне, 7 августа, когда НБК снизил до курс до минимума с 15 мая 2008 года. В целом юань находится на рекордно низком за 11 лет уровне.

Девальвация юаня к американской валюте длится уже шестой рабочий день подряд, впервые с 2008 года обменный курс пробил психологическую отметку в 7,0. США объясняют эту тенденцию тем, что Китай развязывает валютную войну, а в самом Китае такие обвинения отрицают.

На бирже юань торгуется по 7,0432 доллара.

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Как сказал главный экономист фонда "Цяньхайкайюань" Ян Дэлун,, "инвесторы должны сохранять спокойствие и уверенность в общих тенденциях рынка". По словам Ян Дэлуна, "оснований для длительной девальвации юаня к доллару нет".

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"Общая устойчивость экономики сильна, финансовые риски в целом контролируются, платежный баланс стабилен, трансграничные потоки капитала в целом сбалансированы, а валютные резервы достаточны, - считает экономист. - Все это обеспечит фундаментальную поддержку обменного курса китайской валюты".

Напомним, американское казначейство и Минфин причислили Китай к странам – валютным манипуляторам. Министр финансов США Стивен Мнучин при этом намерен обратиться к Международному валютному фонду для устранения "созданных Китаем нечестных преимуществ". В МИД Китая уверены, что такое решение лишь усугубит торговые разногласия между странами.

Как известно, торговая война США и Китая обостряется. Так, президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты с 1 сентября начнут вводить дополнительные пошлины в размере 10% на товары из Китая стоимостью 300 млрд долларов. В ответ Китай начал отказываться от импорта сельхозпродукции из США.

При этом, как отмечают эксперты, "валютная война" Китая и США повлияет и на Украину. Так, рекордный обвал юаня отразится на курсе доллара в Украине. Влияние, как объяснили специалисты, будет связано с мировыми ценами на сырье.

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Президент Владимир Зеленский в мае обсудил развитие сотрудничества между Украиной и Китаем на встрече с послом этой страны Ду Веем. Подробнее смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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