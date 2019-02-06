Курсы доллара и евро в Украине упали ниже психологических отметок

Американская валюта на межбанке побила рекорд дешевизны с июля-2018

Фото: Александр Яремчук

Курсы доллара и евро в Украине упали ниже психологических отметок //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/81b/021/5c481b021bcd0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/81b/021/5c481b021bcd0.jpg 2019-02-06T12:13:00+02:00 Финансы Американская валюта на межбанке побила рекорд дешевизны с июля-2018

Украинская гривня продолжает укрепляться. Так, в ходе межбанковских торгов 6 февраля безналичный доллар подешевел на 18 копеек в покупке и продаже – до 26,94/26,97 грн (покупка/продажа).

Таким образом, курс опустился ниже психологической отметки в 26 грн/долл. впервые с 31 июля 2018 года.

"На торгах по доллару предложение активно превышает спрос на валюту, что обваливает котировки. Идут операции по лотам до 1 млн долларов. Участники рынка ждут активных действий со стороны Нацбанка по скупке излишков доллара на торгах", – отмечают аналитики портала "Минфин".

Курс доллара на межбанке за год

Курс евро тоже заметно упал, потеряв 26 копеек в покупке и продаже. Евро преодолел психологическую отметку в 31 гривню. Европейская валюта торгуется на уровне 31,69/32,72 грн.

Напомним, ранее Нацбанк объяснил нетипичный обвал курса доллара в Украине. Гибкое курсовое образование становится привычным для украинцев, считают в НБУ.

Как сообщалось, сегодня 6 февраля, официальный курс доллара в Украине рухнул до минимума за полгода. За неделю – с 30 января – доллар подешевел уже на 56 копеек. Официальный курс доллара в Украине не падал так низко с 13 августа 2018 года.

При этом в предыдущие годы январь и февраль были месяцами самой сильной девальвации украинской валюты. Так, исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в 2015 году именно в феврале. А рекорд курса евро – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

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