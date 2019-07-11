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Курсы доллара и евро в Украине взлетели после затяжного обвала

11 июля, 08:36

Национальный банк установил официальную стоимость украинской валюты

Фото: Александр Яремчук

На сегодня, 11 июля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие официальные курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 25,7 грн;
1 евро – 28,84 грн;
10 российских рублей – 4,03 грн.

По сравнению со вчерашними значениями, курс доллара вырос на 21 копейку после снижения  на 11 днем ранее. Это повышение курса стало первым со 2 июля. Впрочем, за неделю - со 4 по 11 июля – доллар  все же подешевел же на 34 копейки. Ранее эксперт рассказал сайту "Сегодня", каким будет курс доллара через неделю.

Курс евро сегодня вырос на 28 копеек после снижения на 15 днем ранее. Евровалюта удержалась ниже психологической отметки в 29 гривен, которую в июле-2019 пересекла впервые с мая-2017 года.

Стоимость 10 российских рублей поднялась на три копейки.

В среду, 10 июля, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины повысился на 24 копейки в покупке и продаже. Так, безналичная американская валюта торговалась к закрытию на уровне 25,87/25,91 грн (покупка/продажа). Стоимость евровалюты установилась на отметках 29,08/29,12 грн, повысившись на 36 копеек в покупке и на 35 - в продаже. Сегодняшние торги еще не начались.

Напомним, новости "Сегодня" также узнали, почему доллар в июле резко подешевел:


Прогнозы курса доллара

Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2019 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. Но в бюджете-2019 расчеты производились, исходя из 29,4 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли – "бюджетный" курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания "подушки безопасности".

В прогнозе МВФ указано, что к концу 2019 года курс составит 28,7 грн/долл, а к концу 2020-го – 30 грн/долл. В 2021 году гривня, по расчетам Фонда, опустится еще на 50 копеек, до 30,5 грн/долл. В 2022 году курс составит 31 грн/долл., в 2023 – 31,5 грн/долл. А к 2024 году темпы девальвации замедлятся, и курс составит на конец года 31,9 грн/долл.

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Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) ожидает в 2019 году среднего курса гривни на уровне 28 грн за доллар, в 2020-м – 29,18 грн, в 2021- м – 30,1 грн, в 2022-м – 30,8 грн за доллар. Такие данные содержатся в консенсус-прогнозе, подготовленном ведомством.

Более оптимистично будущее оценивает Минфин, который ожидает, что в среднем за 2019 год курс составит 27,4 грн за доллар, за 2020 год — 28,2 грн за доллар, за 2021 год - 29,4 грн за доллар. Прогноз по курсу Минфин публикует в макроэкономическом обзоре.

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.
  • Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине "должен" стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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Тег доллар, НБУ, курс, гривня, курс валют, курс гривни, курс доллара, курс евро, курс НБУ

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