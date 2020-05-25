Лед тронулся, но не очень: каким будет курс доллара на неделе

Эксперты утверждают, что на этой неделе на курс будут влиять два противоположных тренда

Эксперты прогнозируют еще одну неделю стабильности курса, несмотря на то, что страна выходит из карантина и бизнесу, в том числе импортерам товаров, нужна валюта для их закупки.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко отметил, что на рынке постепенно начинает увеличиваться спрос на валюту со стороны импортеров, которые после ослабления карантина возобновляют бизнес-проекты.

"Но пока этот спрос незначителен, чтобы можно было наверняка говорить о том, что тренд поменялся и курс доллара пойдет вверх. Еще неделю ожидаю, что курс будет колебаться в пределах 26,8 – 27,3 грн/доллар", – утверждает Охрименко.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин назвал примерно такой же коридор курса на этой неделе – 26,7-27,2 грн/доллар.

"Несмотря на частичную отмену карантина, не стоит ожидать скорого оживления бизнес-активности прежде всего со стороны импортеров – основных покупателей валюты на межбанке. Их основной клиент – украинский покупатель. А он после двух с лишним месяцев карантина нищ из-за потери работы, а следовательно – и доходов. Даже тем 35% украинцев, которые, по данным социальных исследований, не пострадали от карантина, особо некуда тратить заработанное, так как пока не работают ни туристическая отрасль, ни ресторанный бизнес. Поэтому и курс доллара пока расти не будет, несмотря на сохраняющийся девальвационный потенциал гривни", – резюмировал Олег Пендзин.

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Руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин говорит, что на этой неделе на курс будут влиять два противоположных тренда. Первый вызван тем, что президент подписал закон о запрете денационализации банков.

"Как только стало известно, что этот закон подписан, МВФ тут же разблокировал кредитную программу для Украины, это 5 млрд долларов на 18 месяцев несколькими траншами, уже в конце мая мы должны получить первый транш 1,9 млрд долларов, и это, конечно же, укрепит гривню, – анализирует Андрей Шевчишин. – А второй тренд – крупные выплаты 26 мая по предыдущим кредитам. Под них Нацбанк будет по максимуму выметать с рынка валюту, чтоб рассчитаться. В итоге оба эти тренда погасят друг друга и еще неделю мы будем иметь стабильный курс в коридоре 26,5-27 грн/доллар. 26,5 – это уже дно, ниже которого Нацбанк доллар не опустит. Но и выше 27 тоже не позволит подняться. Обыватели этой борьбы трендов даже не заметят, они увидят практически неизменный курс. Более серьезные изменения возможны уже после окончания мая".

Подробнее о том, какие факторы влияют на курс валют в Украине и как заработать на его скачках читайте в материале: Что будет с курсом доллара после ослабления карантина

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