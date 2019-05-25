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Ликвидировать банки в Украине будут по-новому: что изменится

25 мая, 07:15

Вкладчики банков-банкротов смогут получить больше

Фото: Pixabay

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) реализует пилотный проект по управлению неплатежеспособными банками без ликвидаторов. Первым банком, на котором тестируют нововведение, стал ПроФин Банк. В Фонде отметили: внедрение подобного мирового опыта началось давно.

"Мы шли к этому на несколько лет, когда выстраивали организационную структуру всех банков по одному типу – зеркального отражения оргструктуры Фонда. Так, в Фонде есть юридический департамент, департамент продаж, бухгалтерия, а структура неплатежеспособных банков была унифицирована у всех банках – чтобы в перспективе Фонд полностью смог зеркально принять на себя управление банком", – объяснила заместитель директора Фонда Светлана Рекрут.

По ее словам, нововведение поможет Фонду контролировать все процессы, снизить коррупционные риски, а также оптимизировать расходы на ликвидацию банков.  

"Первая экономия, которая уже на поверхности, это зарплата ликвидатора (порядка 30–40 тыс. грн в месяц) плюс экономия на зарплате как минимум одного юриста, одного бухгалтера, одного продажника, завхоза… То есть, это еще как минимум четыре человека по 10 тыс. грн. Это минимально. Но цифры однозначно будут более крупными. Это не 100 тыс. грн в месяц, это больше", – отметила Светлана Рекрут.

Таким образом, инвесторы, чьи вклады в банке-банкроте превышали гарантируемые государством 200 тыс. грн, – также смогут рассчитывать получить свои депозиты.

"Чем меньше тратит банк, тем больше денег, вырученных от продажи активов, направляют на погашение кредитору… Вкладчики депозитов "200 000 +" получают суммы, исходя из того, сколько неплатежеспособный банк выручил от работы с активами", – объяснили в Фонде.

Первые итоги проекта будут подведены в августе, говорят специалисты Фонда. Такую модель будут масштабировать на "мелкие" банки. Ликвидируемые наподобие Дельта Банка, ВТБ, "Надр" - останутся "автономными".

Напомним, ФГВФЛ 20 мая завершил выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам Реал Банка.

Как известно, по данным Фонда, около 867 тыс. человек пострадали от "банкопада" в 2014 году и обратились в ФГВФЛ.

В 2018 году завершилась процедура ликвидации первых четырех банков, которые были переданы в управление Фонда, – Госзембанка, Эрдэ Банка, банка "Таврика" и Классикбанка.

Общая сумма выплаченных гарантированных средств по состоянию на 1 мая 2019 года составила 89,4 млрд гривен. Только за апрель было выплачено 45 млн гривен.

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Тег вклады, банки, вкладчики, ликвидаторы, ФГВФЛ, банки-банкроты

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АВТОР:

Евгения Давыденко

Источник:

Сегодня

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