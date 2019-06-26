В кошельках украинцев станет меньше монет и банкнот: на что повлияют "денежные" нововведения

Бизнес и экономисты не категоричны относительно новшеств от НБУ, но обращают внимание на нюансы

Фото: пресс-центр НБУ

В Национальном банке Украины (НБУ) анонсировали изъятие с 1 октября из оборота монет номиналом 1, 2 и 5 копеек, а в перспективе – и 25 копеек. Кроме того, осенью появится банкнота самого крупного номинала – 1000 грн, и уже в этом году ожидается выпуск пятигривневой монеты, а в следующем – 10-гривневой.

Оптимизировать банкното-монетный ряд планируют таким образом, чтобы осталось шесть номиналов монет (10, 50 коп, 1, 2, 5, 10 грн) и шесть номиналов банкнот (20, 50, 100, 200, 500, 1000 грн). То есть номинальный ряд гривни сократится с 17 до 12, что в целом соответствует реалиям ведущих мировых стран, отмечают в НБУ.

1 копейка, goodbye: первая реакция на вывод монет

"Держитесь, это начало инфляции", "Скоро мы опять будем миллионерами"… Такими комментариями под новостью делились подписчики новостей "Сегодня" в соцсетях. Но рост инфляции в связи с изменением банкнотно-монетного ряда в НБУ опровергли.

"Оптимизация банкнотно-монетного ряда никоим образом не влияет на инфляцию", – сказал глава Нацбанка Яков Смолий.

А вот по словам экономиста Бориса Кушнирука, страх украинцев в некоторой степени обоснова. Правда, до миллионов в кошельках, как это было в 90-е годы, дело все же не дойдет.

"Я понимаю логику выведения монет с оборота, учитывая затраты на их изготовление и их ценность для населения. Хотя, по классике, это неизбежно приводит к тому, что цены движутся в сторону повышения. Никто в сторону уменьшения не будет определять цену товара, а будут в сторону повышения", – отметил Кушнирук.

Он привел в пример США, где монета номиналом в 1 цент (пенни) до сих пор является средством платежа.

"В тех же США остаются пени в обороте, несмотря на то, что для США это выглядит смешно. Они удерживают ценовые показатели в пределах, в том числе, и расчетов в пени", – сказал Кушнирук.

Банкнота в 1000 – праздник "черного" рынка?

Введение купюры номиналом 1000 гривен, которое НБУ обосновал, в том числе, ростом средней зарплаты, создает риски увеличения объемов нелегальных расчетов, говорит эксперт.

"Бабушке, получающей пенсию в 3000 грн, три 1000-гривневые купюры не нужны. И большинству рядовых граждан тоже. Они становятся выгодными для людей, которые, во-первых, прячут свои реальное состояние, реальные доходы и рассчитываются наличными, или для тех, кто рассчитываются купюрами большого номинала в неофициальном режиме", – отметил Кушнирук.

В частности поэтому, добавляет экономист, в США не используют купюры крупнее 100 долларов, а наиболее ходовая банкнота – это 20 долларов





Кроме того, изменение банкното-монетного ряда негативно сказывается на престижности национальной валюты, считает финансовый аналитик Алексей Кущ.

"В США восприятие доллара – это один из элементов культуры <…> Почему весь мир покупает доллары? Понятно, что американская экономика – крупнейшая в мире, но есть и культурный феномен доллара как не только экономической категории, но и философской. Более 100 лет не проводилось каких-то денежных реформ, было постоянное количество номиналов", – отмечает эксперт.

Он обращает внимание на то, что в Америке почитают денежные единицы маленьких номиналов.

В то же время в НБУ подчеркивают: изъятие из оборота монет в 1, 2 и 5 копеек принесет Украине экономию в более чем 90 млн гривен в год на их изготовление и обработку, что важно для страны, которая вынуждена тщательно планировать расходы госюбюджета.

Округление в чеках – головная боль ритейла

Введение 1000-гривневой купюры предприятия розничной торговли поддерживают, а от копеек отходить начали уже давно, говорят в Европейской бизнес ассоциации (ЕБА).

"Ритейл внедрял карты лояльности во избежания мелких денег. Кроме того, в июле прошлого года Нацбанк издал постановление об округлении чеков – если вы покупаете товар и у кассира нет сдачи, он может округлить стоимость и выдавать сдачу на основании этого", – рассказывает Кристина Линиченко, менеджер комитета по розничной торговле ЕБА.

При этом, по ее словам следует провести разъяснительную работу среди населения относительно окргулений.

"Если потребители будут понимать, что их не обманывают, а идет округление и сегодня они получили меньше сдачи – это не потому, что ритейл хочет обсчитать, а потому, что есть такие правила, а на следующий день он получит больше", – отметила Линиченко.

Кроме того, нужно разобраться с округлением цен на некоторые товары.

"Есть категория товаров, к которым это невозможно применить, – продолжила она. – Это алкогольные напитки и табачные изделия, так как у них есть для алкогольных напитков минимальная розничная цена, для табачных изделий – максимальная. И если при округлении меньше минимальной цены, то, согласно законодательству, нужно будет уплатить штраф".

Напомним, в последний раз максимальный номинал гривни повышался в 2006 году, то есть 13 лет назад, когда была введена банкнота 500 гривен. Также узнавайте на сайте "Сегодня" о том, где печатались первые 200 грн и как банкноты привязаны к средней зарплате.

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