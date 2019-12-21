Миллер объяснил образование цены российского газа для Украины

«Газпром» может поставлять газ в Украину на базе цены немецкого газового хаба, говорит чиновник

/ Фото: gazprom.ru

Российский "Газпром" и "Нафтогаз Украины" могут рассмотреть возможность поставок российского газа в Украину с ценообразованием на базе германского газового хаба NCG.

Об этом в субботу, 21 декабря, сообщил журналистам председатель правления российского газового холдинга Алексей Миллер.

"Газпром" и "Нафтогаз" могут рассмотреть возможность поставок газа на Украину с ценообразованием на базе NCG", — сказал он.

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Напомним, ранее Миллер заявил, что "Нафтогаз" выступит агентом "Газпрома" при организации транзита , тем самым принимая на себя риски переходного периода.

Миллер отметил, что Европейская комиссия гарантирует соответствие принятым в ЕС нормам регулирования транспортировки газа в Украине.

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"Украинская сторона гарантирует независимость регулятора, защиту интересов заказчика транзита, предсказуемость и экономическую обоснованность тарифообразования", — добавил глава "Газпрома".

Также сообщалось, что министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель сообщил детали договоренностей с Россией по транзиту газа.

Министр также подтвердил появившуюся ранее в СМИ информацию, что стороны могут подписать контракт о транзите российского газа через Украину на пять лет, объем транзита газа в 2020 году составит 65 млрд кубометров, а в 2021–2024 годах – по 40 млрд кубометров.

Видео: Офис президента

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