Миллер заявил, что "Нафтогаз" забронирует для "Газпрома" мощности ГТС Украины

Компания-агент забронирует транспортные мощности на пять лет в объеме 225 млрд кубометров

Алексей Миллер. Фото: "Газпром"

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"Газпром" подпишет с "Оператором ГТС Украины" межоператорское соглашение, а НАК "Нафтогаз Украины" — транспортное соглашение на бронирование мощностей газотранспортной системы Украины.

Об этом в субботу, 21 декабря, сообщил журналистам председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

По его словам, "Нафтогаз" выступит агентом "Газпрома" при организации транзита, тем самым принимая на себя риски переходного периода.

Миллер отметил, что Европейская комиссия гарантирует соответствие принятым в ЕС нормам регулирования транспортировки газа в Украине.

"Украинская сторона гарантирует независимость регулятора, защиту интересов заказчика транзита, предсказуемость и экономическую обоснованность тарифообразования", — добавил глава "Газпрома".

Также стало известно, что компания-агент забронирует транспортные мощности на пять лет в объеме 225 млрд куб. м, в том числе 65 млрд куб. м на 2020 год, 40 млрд куб. м на 2021 и последующие годы при условии установления конкурентного тарифа", — сказал Миллер.

Напомним, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель сообщил детали договоренностей с Россией по транзиту газа.

Министр также подтвердил появившуюся ранее в СМИ информацию, что стороны могут подписать контракт о транзите российского газа через Украину на пять лет, объем транзита газа в 2020 году составит 65 млрд кубометров, а в 2021–2024 годах – по 40 млрд кубометров.

"Договор будет заключен сроком на пять лет с возможностью пролонгации на десять лет на тех же условиях", – сказал он.

"Новости хорошие, должны все успеть (подписать контракты с "Газпромом") до 1 января", – добавил министр.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, что Россия и Украина 20 декабря подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулирование взаимных требований.

Подтверждение последовало и от Еврокомиссии, которая подписала ранее согласованный между Украиной и Россией протокол по транзиту газа. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович в Twitter.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Газовые переговоры с Россией: что должны согласовать Зеленский и Путин".

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