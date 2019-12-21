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Министр энергетики Оржель сообщил детали газовых договоренностей с Россией

21 декабря, 12:34

Министр энергетики сообщил первые детали будущего соглашения с Россией по газу

Алексей Оржель. Фото: ua-energy.org

Алексей Оржель. Фото: ua-energy.org

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель сообщил детали договоренностей с Россией по транзиту газа.

Фактически министр подтвердил появившуюся ранее в СМИ информацию, что стороны могут подписать контракт о транзите российского газа через Украину на 5 лет, объем транзита газа в 2020 году составит 65 млрд кубометров, а в 2021–2024 годах – по 40 млрд кубометров.

"Договор будет заключен сроком на пять лет с возможностью пролонгации на десять лет на тех же условиях", - сказал он.

"Новости хорошие, должны все успеть (подписать контракты с "Газпромом") до 1 января", - добавил министр.

Оржель отметил, что тариф на транспортировку газа будет повышен.

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Также он сообщил, что "Газпром" выплатит Украине порядка 3 млрд долл согласно решению Стокгольмского арбитража.

"Важно, что величина, которая зафиксирована по Стокгольмскому арбитражу, будет выплачена деньгами, если мы все реализуем соответствующие позиции, пакетные, еще до Нового года. Украина, то есть непосредственно компания НАК "Нафтогаз Украины", получит почти 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольма", – сказал он.

В тренде
Оржель и Витренко дают "газовый" брифинг: онлайн-трансляция
Андрей Коболев (крайний слева), Алексей Оржель (второй справа), Юрий Витренко (крайний справа). Фото: REUTERS/Yves Herman

По его словам, контракт предусматривает отзыв будущих судебных исков "Нафтогаза" и "Газпрома".

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, что Россия и Украина 20 декабря подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулирование взаимных требований.

Подтверждение последовало и от Еврокомиссии, которая подписала ранее согласованный между Украиной и Россией протокол по транзиту газа. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович в Twitter.

Как выяснили СМИ, "Газпром" якобы готов заплатить Украине 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража. Правда, анонимные источники утверждают, что выплата будет осуществляться не напрямую, а через арест имущества российского газового монополиста. В ответ на это украинская сторона готова отказаться от нового иска к "Газпрому" на 12 млрд долларов.

Вопрос присужденных выплат был главным камнем преткновения в переговорном процессе о новом газовом контракте. В числе прочего российская сторона настаивала, чтобы Киев отказался от судебных исков к "Газпрому", в т.ч. в Стокгольмском арбитраже. А Украина аргументировала свою позицию тем, что отказ от исков нецелесообразен.

Как известно, срок действия предыдущего контракта Украины и России на транзит газа истекает в конце декабря 2019 года.

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

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газ транзит газа Алексей Оржель

Источник: Сегодня

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