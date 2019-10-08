Минфин резко увеличил продажи гособлигаций

/ Фото: пресс-центр НБУ

Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 8 октября привлекло в государственный бюджет 2,15 млрд грн, тогда как неделей ранее только 77,2 млн грн. Об этом сообщается на странице Минфина в Facebook.

"Ставки доходности по ОВГЗ снова снижены, а наибольшим спросом пользуются долгосрочные инструменты", – отмечает пресс-служба.

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По данным Минфина, большую часть составили поступления от трехлетних ОВГЗ.

При этом отмечается, что в результате сегодняшних аукционов ставки доходности составили:

по шестимесячным ОВГЗ – 15,65% (снижение на 25 базисных пунктов);

по однолетним ОВГЗ – 15,09%;

по трехлетним ОВГЗ – 15,42% (снижение на 20 б. п.).

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Новости "Сегодня" писали, что в начале октября гривня перестала укрепляться, и курс доллара в Украине резко повысился. В Национальном банке Украины сообщили, что тренд на валютном рынке изменился из-за ослабления притока валюты от нерезидентов в ОВГЗ.

По данным Национального банка по состоянию на 8 октября, портфель ОВГЗ нерезидентов с начала 2019 года существенно вырос – с 6,3 млрд грн до 96,88 млрд грн.

Мы также рассказывали, чем необычное для начала осени укрепление гривни навредило украинской экономике:

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