Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,19
26,83

Moody’s обновит рейтинг Украины: на что это влияет

22 ноября, 16:12

Евгения Давыденко

Рейтинг ААА никогда не присвоят стране с коррумпированной судебной системой, отмечает эксперт

/ Фото: AFP

Реклама

Сегодня Международное рейтинговое агентство Moody’s обновит кредитный рейтинг Украины. Финансисты ожидают, что Moody’s повысит позицию Украины.

"Moody's – последнее среди крупных агентств, которое должна дать свою оценку развития Украины, в том числе возможности обслуживать долги, после прихода новой власти. Ожидаем, что рейтинг будет повышен до В или В+", – говорит президент инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак.

По сути, этот долгосрочный кредитный рейтинг показывает, можно ли дать стране в долг на пять лет, не будет ли за этот период объявлен дефолт, не найдет ли она причины, чтобы не обслуживать долги и т.п., объясняет он.

"Чем выше кредитный рейтинг – значит, страной хорошо управляют, значит, здесь все будет хорошо с налогами, судами, законами", – отмечает эксперт.

Таким образом, изменение оценки влияет на инвесторов – как портфельных, спекулятивных, которые принимают решения о вложениях, исходя из прогнозов на краткосрочную перспективу, так и прямых, стратегических.

"Нам нужны и те, и те инвесторы, – говорит Козак. – Прямые – это лучше, но прямые не приходят до тех пор, пока не приходят портфельные, то есть те, кто рискует. Они анализируют ситуацию – сначала кредитный рейтинг. Если те, кто готовы рисковать, не приходят, точно не придут те, кто не готов рисковать", – резюмировал финансист.

Ранее Moody’s изменило прогноз банковской системы Украины на "стабильный" с "позитивного".

Напомним, кредитное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте с „B-" до „B", что, по словам премьер-министра Алексея Гончарука, значит, что "доверие иностранных партнеров к Украине укрепляется".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

рейтинг инвесторы Moody's кредитный рейтинг

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Доллар и евро в Украине выросли в цене: официальный курс
Доллар и евро в Украине выросли в цене: официальный курсФинансы
"Госдолг перестанет быть проблемой": как в бюджете-2020 сократили выплатыЭкономика
Доллар устремился к психологической отметке: прогноз курса на неделю
Доллар устремился к психологической отметке: прогноз курса на неделюФинансы
Украинцам разрешат снимать наличные с карты в кассах магазинов
Украинцам разрешат снимать наличные с карты в кассах магазиновФинансы
На что обратить внимание при оформлении кредита?
На что обратить внимание при оформлении кредита?Финансы
Мошенники начали рассылать украинцам ссылки, которые выводят из строя гаджеты: видео
Мошенники начали рассылать украинцам ссылки, которые выводят из строя гаджеты: видеоФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...