Мошенники охотятся на консьержек в Киеве: стала известна новая схема

Новая схема мошенничества была обнаружена в Киеве. Ловкачи выманивают деньги у консьержек. Доверчивым женщинам рассказывают трогательные истории. Жертвы и не замечают, как раскрывают кошельки.

К Тамаре Белой, консьержке в доме на столичных Теремках прибежала испуганная девушка. Плакала и просила о помощи.

"Она сказала, что она потеряла очень ценные документы. Без этих документов ее муж в рейс не уйдет. И нам ее просто стало жалко", – рассказывает Тамара.

Женщина оставила свой номер мобильного на случай, если документы найдутся. Пошла и к консьержке соседнего подъезда, пообещала вознаграждение в 400 долларов, если кто-то вернет ценные бумаги.

А уже под вечер в дом пришел человек, который держал папку с утерянными документами. Тамара скорее набрала владелицу документов и сообщила радостную новость.

"Она говорит, мол мы поехали поздравлять бабушку, но я настолько счастлива, что они нашлись, что я выскакиваю и беру такси, деньги при мне", – вспоминает Тамара

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А мужчина нервничал, мол спешит и не может ждать. Или ему дают деньги за находку, или он уезжает с папкой. Консьержи сжалились – заплатили сами. А девушка, которая разыграла эту драму, обещала абсолютно все вернуть.

"Через час-полтора буду, если у вас есть деньги, заплатите ему. Дайте ему три тысячи. Я сейчас привезу и отдам", – вспоминает слова девушки консьержка из соседнего подъезда, Нина.

Каждая из консьержек – поверила в историю и заплатила незнакомцу. Нина – 3000 гривен, Тамара – 1700, а их коллега и вообще 7000. Они и не знали, что каждой из них аферисты рассказывали одинаковую историю. Только позже поняли: их обманули.

Кристина Кирьякова, старший инспектор полиции Голосеевского района Киева:

"Начато уголовное производство по статье 190, часть 1. Это мошенничество, санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до трех лет".

Сейчас парочку мошенников разыскивает полиция. В соцсетях же пишут, что их уже видели на Виноградаре.

Напомним, также новости "Сегодня" предупреждали, что аферисты выманивают у жертв персональные данные и обчищают банковские карты при пополнении счета.

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