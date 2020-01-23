Мошенники выдают себя за работников крупнейших банков Украины: как распознать обман

Новое SMS мошенничество – обманщики выманивают у украинцев сотни тысяч гривен. Отправляют жертве сообщение и благодаря нему получают доступ к банковским счетам. Можно ли распознать мошенническую схему?

"Со счета сняли определенную сумму денег без вашего ведома", – такие SMS, якобы от сотрудников банка, поступают украинцам чуть ли не ежедневно. Но чаще всего это делают мошенники.

В сообщении, которое пришло нашему корреспонденту, сообщается, что он будто что-то оплатил. Все подробности предлагают узнать по телефону в SMS. Набираем. Мужчина на том конце провода сразу спрашивает, где именно зарегистрирована банковская карта и кто ее владелец. Для блокировки непонятной оплаты просят назвать данные моей карты. Зачитываем номер карты и дату, до которой она действительна. И здесь псевдоработник интересуется секретной информацией.

"- Код регистрации укажите, пожалуйста. - Что? -У вас на карте на обороте".

Озвучиваем три вымышленные цифры. Дальше мошенники спрашивают об остатке средств на счету и сообщают:

"Сейчас буду присылать вам SMS для подтверждения, чтобы аннулировать данную заявку".

Через минуту на мобильный действительно поступает сообщение. Однако оно не об аннулировании заявки. Это банк прислал сообщение о том, что мошенники пытаются снять со счета-9600 гривен, хотя на карточке никаких денег, но для этого нужно прислать специальный пароль который мошенники у меня так долго расспрашивали.

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Называть данные ваших карт, а тем более секретный код и финансовый номер телефона, нельзя ни в коем случае, отмечает эксперт по безопасности Руслан Болгов:

"Наличие финансового номера телефона, информация о вашей банковской карте включая CVV-код, а также если вы передадите одноразовый пароль, который придет на ваш финансовый номер телефона… То все права управления вашим интернет-банкингом получат мошенники".

Если подозреваете, что ваш счет под угрозой, немедленно обращайтесь в отделение банка или по телефону, указанному на вашей карте.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, что треть населения Украины пострадала от действий интернет-мошенников. Большинство из жертв получали мошеннические сообщения, а почти каждый десятый опрошенный говорит о перенаправлении на поддельные веб-сайты с запросом личной информации.

А еще мы выяснили, почему мы поддаемся на уловки, хотя прекрасно знаем, о том, что на наши данные идет охота. И почему телефонные мошенники в Украине процветают до сих пор.

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