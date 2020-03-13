Мошенники выпускают дубликаты SIM-карт и с их помощью берут кредиты на чужое имя

SIM-карты-двойники гуляют по Украине. Мошенники с их помощью берут кредиты, а платить приходится украинцам. Как защитить свой мобильный номер от клонирования, а кошелек от грабителей?

На днях Элеонора Малиновская стала жертвой мошеннической махинации. Злоумышленники тайно выведали ее личные данные:

"У меня была встреча в полуподвальном помещении. Через время я заметила, что у меня "no service" показывает телефон. Я проверила почту и увидела уведомление у себя о том, что на меня зарегистрированы онлайн-кабинеты и мгновенно взяты кредиты. Вот в общей сумме около восьми тысяч гривен".

Сначала мошенники несколько раз звонили жертве, а затем пополнили ее телефонный номер на символические десять гривен. Этих данных о последних операциях по номеру для сервисцентра мобильного оператора было достаточно, чтобы перевыпустить SIM-карточку Элеоноры.

Анна Довгальская, председатель правления банковского учреждения:

"Используя некоторые уязвимости в системах банков можно дальше уже получить вход в интернет-банкинг. Таким образом мошенник может подтверждать финансовые операции от имени клиента".

Доказать мошенничество в такой ситуации крайне сложно. Впрочем, можно предупредить сделки злоумышленников, говорит банкир:

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"Отключите дистанционный перевыпуск SIM-карт. Второе – в интернет-банкинге установите уникальный пароль, который сложно подобрать. И третье: не светите в соцсетях финансовый номер телефона".

Если вы заметили, что на вашем мобильном внезапно исчезло покрытие – есть вероятность, что это не технический сбой.

Александр Карпов, директор Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем:

"Это значит, что ваш мобильный номер пытаются украсть. Немедленно с любого другого телефона звоните мобильному оператору и блокируйте телефон. Говорите, что вы не перевыпускали SIM-карту, и любые действия с вашей картой были мошеннические. И требуйте, чтобы все операции по SIM-карте были заблокированы и тут же звоните в банк".

Или вообще – телефонный номер, подвязанный к банковским счетам, лучше перевести на контрактную форму обслуживания. Такую SIM-карту без вас перевыпустить невозможно.

Напомним, ранее мы писали о том, что мошенники придумали новую схему, в которой сообщают, что ваш банк закрывается, счета будут аннулированы. Аферисты прозванивают клиентов банков и предлагают им спасти их счета.

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