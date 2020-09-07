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Может начаться ажиотаж: чего украинцам ждать от курса доллара

7 сентября, 11:18

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Эксперты заговорили об ослаблении украинской валюты

За неделю курс доллара к гривне незначительно вырос. Общий недельный прирост составил порядка 25 копеек, причем гривня снижалась по всему спектру рынка. Наличная гривня просела в цене на 30 копеек, достигнув отметки в 27,8 грн, а официальный курс доллара установлен на уровне 27,73 грн. Такие данные сайту "Сегодня" предоставил аналитик "Альпари" Максим Пархоменко.

"На открытии торгов в понедельник гривня удерживает свои позиции и торгуется нейтрально. До максимумов текущего года гривне осталось всего 15 копеек. Но учитывая отсутствие новостей на рынке пройти эту отметку будет сложно. В то же время, если мы сможем пройти этот уровень и вырасти выше 28 грн, на рынке может начаться небольшой ажиотаж, что может вывести котировки до 28,5 грн", – объяснил Пархоменко.

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Роста курса доллара ожидает также руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

"Вероятно, в ближайшее время гривня продолжит откатываться в диапазон 27,7-27,8 грн за доллар, где будет находиться до размещения ОВГЗ 8 сентября", – прогнозирует Шевчишин.

В паре с евро у гривни аналогичные позиции, отмечает Пархоменко. Украинская валюта, по его словам, сохраняет потенциал снижения до 33 гривен за евро.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил, что будет с курсом доллара до конца года.

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А о том, где и как можно обменять испорченные купюры, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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доллар курс гривня курс гривни курс доллара курс евро Андрей Шевчишин прогноз курса доллара Максим Пархоменко

Источник: Сегодня

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