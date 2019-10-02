МВФ "на паузе" и психология народа: что взвинтило доллар в Украине и как долго будет расти курс

Эксперты не едины во мнении, какой фактор повлиял на изменение курсового тренда

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

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После длительного роста, который произошел вопреки сезонным закономерностям, в начале октября гривня резко девальвировала к доллару. Почему "американец" внезапно подскочил и стоит ли говорить о начале нового курсового тренда, сайт "Сегодня" узнал у экспертов.

По мнению инвестиционного банкира Сергея Фурсы, гривня обвалилась, в частности, из-за сокращения интереса иностранных инвесторов к украинским гособлигациям (ОВГЗ). Это, в свою очередь, произошло из-за перехода Минфина на "короткие" облигации.

"Та ситуация, которая была, она была нестандартной, – объясняет Фурса. – Курс гривни укреплялся в то время, когда он никогда не укреплялся. На это воздействовали и иностранцы, которые заходили в ОВГЗ… На прошедшей неделе было инвестировано в украинские ОВГЗ 500 млн долл., а вчера (1 октября. – Ред.) был аукцион – и почти никто не пришел. К тому же Минфин анонсировал, что до конца года не будет предлагать большие объемы тех ценных бумаг, которые интересуют западных инвесторов (долгосрочных. – Ред.)".

Вторым фактором, продолжает Фурса, стало снижение оптимизма украинцев в отношении перспектив отечественной экономики. Специалист допускает, что девальвационный тренд гривни уже начался, однако точно спрогнозировать поведенческие настроения общества все еще тяжело.

"Сейчас очень много психологического фактора, что сильно мешает. Если взять просто экономику, то гривня должна продолжать движение в сторону падения – до уровня, который ожидали раньше – около 27 грн/долл. на конец года", – отметил инвест-банкир.

По мнению аналитика "Альпари" Максима Пархоменко, украинская валюта просела из-за неопределенности в вопросе сотрудничества МВФ (Международным валютным фондом), главным кредитором и финансовым партнером Украины.

"В основе снижения курса гривни лежит пауза [в отношениях] с МВФ. Это событие не могло дать позитивного влияния на курс, – говорит аналитик. – В связи с этим упал спрос на гривню и, как следствие, аукцион [по продаже ОВГЗ] будет не самым успешным".

По его словам, пока Украина не возобновить сотрудничество с фондом, приток иностранных резидентов будет остановлен. К слову, восприятие Украины как рисковой среды уже отразилось на стоимости страховки на случай дефолта (CDS), отмечает Пархоменко.

"В дальнейшем важно будет смотреть на динамику будущих аукционов Минфина, а их тенденция будет определена уровнем сотрудничества с МВФ. Понять условия и возможности работы с нами мы сможем уже к концу следующей недели", – прогнозирует эксперт.

Финансовый аналитик ICU Михаил Демкив называет главным фактором резкого падения гривни – девальвационные ожидания со стороны игроков рынка.

"Длительное укрепление гривни не могло продолжаться вечно, на каком-то этапе курс должен был стабилизироваться. И чем больше он укреплялся, дойдя в итоге до пиковых 14,9% снижения курса гривни по отношению к доллару, тем сильнее были ожидания отскока", – сказал Михаил Демкив,

/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Он предположил, что негативно на гривню могли подействовать и судебные процессы вокруг ранее национализированного банка.

"Относительно небольшой, если сравнивать с предыдущими аукционами, спрос на ОВГЗ со стороны нерезидентов заставил многих занервничать – не растеряли ли иностранные инвесторы свой интерес к гривне после отъезда миссии МВФ и неопределенности судьбы ПриватБанка. Я не исключаю, что некоторые участники рынка восприняли это, как сигнал к покупке доллара", – отметил Демкив.

А вот увеличение Нацбанком плана скупки валюты на межбанке вряд ли может отразится на корреляции гривни к доллару, считают специалисты.

"Принимая решение об увеличении объемов плановой покупки, Нацбанк оценивает размер предложения валюты. Учитывая, что его увеличили наполовину, регулятор уверен, что такой объем не будет иметь значительного влияния на курсообразования", – полагают в ICU.

Впрочем, доктор экономических наук Владимир Лановой считает и нынешние скачки курса гривни к доллару непозволительными.

"Недопустим такой скачек! Это у них [руководства НБУ и правительства] нужно спросить [почему доллар "подскочил" и какой предел], поскольку они операторы на внутреннем рынке, могли бы не допускать – выходить с гривневыми интервенциями. Такие скачкоподобные ревальвации – наносят серьезный вред экономике. Если и допускать ревальвацию – то очень плавно и предсказуемо", – сказал экономист.

Напомним, другие эксперты ранее уже объяснили, почему слишком низкий курс доллара вредит украинской экономике. Подробнее об этом узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

Напомним, также финансовые аналитики рассказали сайту "Сегодня", чего ждать от курса доллара в октябре. Специалисты объяснили, от чего сейчас зависит устойчивость гривни и какие факторы ей угрожают.

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