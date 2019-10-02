Доллар пошел на взлет: чего ждать от курса в октябре

/ Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

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Несмотря на то, что в сентябре гривня укрепилась к доллару США на 3,1% на безналичном рынке (в среднем до 24,38 грн) и на 4% на наличном рынке (до 24,28 грн), с приходом октября курс доллара рванул в гору. Впрочем, как сообщили сайту "Сегодня" аналитики Forex Club, не все поддерживающие гривню факторы остались в прошлом.

"Поддержит гривню высокое предложение иностранной валюты, связанное с притоком иностранных портфельных инвестиций и денежных переводов украинцев из-за рубежа", – прогнозируют эксперты.

По их подсчетам, курс доллара в октябре будет колебаться в диапазоне 24-25 грн, евро – 25,5-27,5 грн. Правда, есть риск и более существенного ослабления гривни.

"Если нерезиденты начнут придерживать продажу иностранной валюты, дисбаланс рынка приведет к возврату курса гривни в диапазон 25-26 грн за доллар", – отмечают аналитики.

Они напоминают, что в сентябре портфель облигаций внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ) нерезидентов пополнился на 10,5 млрд грн и достиг рекордной отметки – 95 млрд грн. Однако прирост оказался самым низким за последние четыре месяца, что говорит о снижении активности инвесторов и возможной смене тенденции.

Кроме того, опасения на валютном рынке вызывают затянувшиеся переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о новой программе.

"Высокая доходность по украинским внутренним долговым бумагам в 16% и еврооблигациям в 7%, наряду с укреплением гривни делает такие инвестиции привлекательными для нерезидентов в сравнении, к примеру, с доходностью в 2% по десятилетним облигациям в США. Но отложенное сотрудничество с МВФ начинает сдерживать инвесторов. И это, скорее психологический фактор, а не наличие сильных рисков для рынка", – отмечает руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин.

А вот усиливают позиции гривни позитивные ожидания:

деэскалации на Донбассе;

открытия рынка земли;

большой приватизации;

эффективной антикоррупционной политики.

По словам эксперта, эти ожидания подтверждает повышение долгосрочных и краткосрочных кредитных рейтингов Украины со стороны международных агентств Fitch и Standard & Poor’s (S&P).

"В то же время, сильная гривня уменьшает доходность экспортеров или делает ее нулевой, что заставляет последних придерживать экспорт в ожидании ослабления национальной валюты или работать "в минус". Это уже несколько месяцев ограничивает бюджетные поступления от внешнеэкономической деятельности и в перспективе может уменьшить доходную часть бюджета по налогу на прибыль", – предупреждают специалисты.

По их мнению, даже небольшая пауза в поступлении валюты в страну может развернуть курс гривни, поскольку внешнеторговый баланс остается отрицательным и экспортеры, уставшие от курсовых ралли, будут сдерживать продажу валюты.

Ранее также сообщалось, что при планировании бюджетов на следующий год владельцы бизнеса в Украине закладывают стоимость доллара в среднем на уровне 28 грн при заложенном в проект госбюджета-2020 показателе 28,2 грн. Как известно, в госбюджете-2019 расчеты производились, исходя из курса на конец года на уровне 29,4 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания "подушки безопасности".

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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