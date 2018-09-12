Гривня укрепляется: на сколько еще подешевеет доллар и когда пойдет в рост

Хотя доллар с начала недели дешевеет, это будет не надолго. По словам аналитиков финансового рынка, это ситуативное удешевление американской валюты, вызванное избытком ее предложения на рынке.

Пока же гривня отыграла за три дня в наличной продаже 15 копеек, в покупке — 18 копеек: средний курс в обменниках вчера был соответственно 28,2 грн/$ и 27,92 грн/$. Рост маржи (разницы между покупкой и продажей), по мнению президента Украналитцентра Александра Охрименко, говорит о том, что банки и спекулянты поняли: дальнейшего роста курса не ожидается, держать купленную дешево валюту нет смысла, и начали ее активно продавать, фиксируя прибыль. Причина — рост предложения валюты на рынке, которую начали продавать экспортеры, закупая гривню для хоздеятельности.

Нацбанк вчера снова укрепил официальный курс гривни сразу на 10 коп., до 28,1 грн/$, хотя еще неделю назад курс НБУ был 28,49 грн/$. Но пока регулятор на межбанк с выкупом валюты не выходил, что также дает основания прогнозировать: доллар будет дешеветь и дальше, а потом НБУ начнет его закупку в резервы, это должно остановить дальнейшее укрепление гривни. Охрименко ожидает, что регулятор выйдет на рынок, когда доллар подешевеет ниже 28 грн. Прогноз аналитика ГК Forex club Андрея Шевчишина таков:

"До конца сентября курс будет в коридоре 27,75—28,5 грн/$, а в октябре доллар начнет "толстеть" свыше 28,5. Причина — Украина накануне отопсезона активно импортирует энергоресурсы, поэтому спрос на доллары увеличивается. Это плюс начавшееся снижение цен на мировых сырьевых рынках будут давить на гривню в середине осени. Но негативные тенденции могут снизить успешные переговоры с МВФ, а они весьма вероятны".

Управляющий директор финкомпании "Аверс №1" Игорь Львов назвал укрепление гривни "техническим откатом". По его словам, тренд на подорожание доллара сохранится, и к концу года вполне можно ожидать и 30—30,5 грн/$.

"Заинтересованы в этом как Кабмин, которому надо наполнять бюджет, так и Нацбанк, которому выгодно продавать доллар дороже, а не дешевле", — уверен Львов.

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Через три года — по 32 гривны

Минэкономразвития опубликовало консенсус-прогноз по курсу гривни до конца нынешнего года и на 2019—2021 годы. Доллар к концу декабря будет на уровне 29,15 грн, в декабре 2019 года — 30,42 грн, в декабре 2020 года — 32 грн, в конце 2021 года — 32,30 грн. Среднегодовой курс на ближайшие три года практически совпадает с резолюцией Кабмина: на 2019 год — 29,43 грн/$, на 2020-й — 31 грн, на 2021-й — 31,5 грн. Эксперты отмечают, что в нынешнем году среднегодовой курс доллара, заложенный в госбюджет, составляет 29,3 грн/$ и, скорее всего, выполнен не будет.

"Но в 2019-м точно стоит ожидать роста курса, это самый простой способ найти средства на обещанное с 1 января повышение минзарплаты. Растет курс — увеличиваются поступления в бюджет от акцизов и таможенных платежей", — разъяснил нам Львов.

Напомним, ранее в НБУ спрогнозировали курс доллара на конец 2018 года и пообещали сделать все возможное для стабилизации ситуации в пределах, которые будут удовлетворять условиям развития экономики. Эксперты при этом разошлись во мнениях касательно причин падения гривни.