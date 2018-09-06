Почему осенний скачок курса доллара случился раньше обычного: объяснение НБУ

Рост курса доллара в Украине в июле-августе был спровоцирован сезонным повышением спроса на валюту. Об этом заявил заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий.

"С середины июля и практически весь август мы видели ситуацию, что был повышен спрос на валюту со стороны импортеров. При чем мы не можем выделить какую-то отрасль, которая бы покупала больше, чем другие. ... Мы считаем, что этот спрос был вызван, в первую очередь, сезонным фактором. Он произошел, пожалуй, немного раньше [чем обычно], потому что существуют ожидания. В прошлом году давление началось с конца августа – и в этом году рынок уже ждал, что повторится ситуация, и ускорил покупку валюты, что дало определенный перекос в сторону спроса", – пояснил Чурий.

Чурий так же напомнил, что Национальный банк проводит интервенции на валютном рынке для стабилизации слишком сильных колебаний. При этом аукционы происходят не только по продаже, но и по покупке валюты.

"Например, сегодня (6 сентября. – Ред.) мы видели ситуацию, когда гривня растет. Ситуация, действительно, динамичная. Курс у нас не движется в одном направлении, он движется в соответствии со спросом и предложением. В последние несколько дней мы видели, что нас предложение превышало спрос, что дало возможность Национальному банку несколько пополнить свои резервы", – отметил Чурий.

Он добавил, что НБУ в своей политике не таргетирует определенный уровень курса, а присутствие регулятора на валютном рынке необходимо для того, чтобы сглаживать колебания курса.

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При этом, как отметил глава НБУ Яков Смолий, по сравнению с гривней, которая с начала года девальвировала на 1,5% относительно доллара США, большинство валют стран – основных торговых партнеров Украины за это время обесценились более существенно.

"В частности, турецкая лира – на 78%, российский рубль – на 18%, польский злотый – на 7%, чешская крона – на 5%, евро – на 4%", – отметил Смолий.

Напомним, международные резервы НБУ сократились до 17,2 млрд долларов к 1 сентября. НБУ в августе продал на межбанковском валютном рынке 668 млн долларов. А на пополнение резервов в этом месяце было куплено 16,7 млн долларов.