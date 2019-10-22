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Нацбанк показал монету в честь освобождения Украины в 1944 году (фото)

22 октября, 14:57

Памятная монета изготовлена из нейзильбера и посвящена памяти и примирению воинов

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Национальный банк Украины (НБУ) с сегодняшнего дня, 22 октября, ввел в оборот памятную монету "75 лет освобождения Украины". Об этом информирует регулятор, ранее представивший монету, посвященную художнику Ивану Трушу.

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Новая монета входит в серию "Вторая мировая война". Монета посвящена чествованию героического подвига украинского народа во Второй мировой войне, освобождению Украины от нацистов осенью 1944 года, памяти и примирению воинов, отдавших свою жизнь за Украину.

"День окончательного изгнания войск нацистской Германии и ее союзников за пределы современной территории Украины отмечается ежегодно 28 октября. Именно в этот день произошло полное вытеснение венгерских и немецких войск из западного региона нынешней Украины – Закарпатья", – сообщила пресс-служба НБУ.

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Монета имеет номинал пять гривен, изготовлена из нейзильбера – это сплав меди (20-72%), никеля (5-35%), цинка (13-45%). Художник – Марина Куц, скульптор – Анатолий Демьяненко.

"На зеркальном фоне аверса монеты размещена композиция, символизирующая борьбу за освобождение Родины. Эта идея передана через стилизованные изображения самолета, танка, стрелкового оружия и воинов-защитников. На реверсе монеты изображен символ памяти жертв войны – красные лепестки мака. Слева на рельефном фоне находится зеркальный профиль мужчины, который держит на руках ребенка с лавровой ветвью", - описали монету в Нацбанке.

Новости "Сегодня" ранее сообщали, что популярность украинских памятных монет выросла втрое. Ими интересуются не только на внутреннем рынке, но и за рубежом. В 2018 году Нацбанк ввел в оборот 41 памятную монету: 25 – из недрагоценных металлов, 13 – серебряных, три – из сплава на основе цинка. Общий тираж составил почти четыре миллиона монет.

Напомним, что одна, две и пять копеек перестали быть в Украине платежным средством. Подробнее – в сюжете:

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НБУ монеты вторая мировая война памятные монеты

Источник: Сегодня

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