В Украине показали новую памятную монету

Монета посвящена украинскому художнику, регулятор вводит ее в оборот 9 октября

Памятные монеты в Украине. Архивное фото: Музей денег Национального банка Украины / Facebook

Национальный банк Украины (НБУ) со среды, 9 октября, вводит в оборот памятную монету, посвященную художнику Ивану Трушу. Об этом информирует регулятор, ранее выпустивший памятную монету в честь столетия Одесской киностудии.

"Посвящена художнику, основоположнику реалистического направления в западноукраинской живописи, искусствоведу, литературно-художественному критику, издателю Ивану Ивановичу Трушу… Творчество художника является драгоценным вкладом в историю украинского изобразительного искусства", – сказано в сообщении.

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Тираж монеты номиналом 2 гривни, изготовленной из нейзильбера, составляет 35 тыс. штук. Масса – 12,8 г, а диаметр – 31 мм.

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Новости "Сегодня" писали, что популярность украинских памятных монет выросла втрое. Ими интересуются не только на внутреннем рынке, но и за рубежом. В 2018 году Нацбанк ввел в оборот 41 памятную монету: 25 – из недрагоценных металлов, 13 – серебряных, три – из сплава на основе цинка. Общий тираж составил почти четыре миллиона монет.

В марте 2019 года НБУ выпустил памятную монету, посвященную барану, а в июле – орлану-белохвосту.

Банкнотно-монетный двор НБУ с 1994 года изготовил почти 25 млрд банкнот гривни и 11 млрд разменных и оборотных монет. 1 октября 2019-го ему исполнилось 25 лет.

Напомним, что одна, две и пять копеек перестали быть в Украине платежным средством. Подробнее – в сюжете:

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