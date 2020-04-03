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ЕЦБ рекомендовал Нацбанку не выплачивать дивиденды до октября: банки получили инструкции

3 апреля, 19:55

Виктория Подолянец

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В кризисное время банки должны быть готовы поддержать население, бизнес и украинскую экономику. Об этом заявили в пресс-службе Национального банка.

"Национальный банк рекомендовал банкам воздержаться от выплаты дивидендов до октября", – заявили в пресс-службе.

Добавим, что Европейский центральный банк также на этой неделе предоставил соответствующую рекомендацию банкам еврозоны.

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"Банкам нужно сохранять существенный запас капитала в течение следующих шести месяцев для поглощения возможных убытков. Также это позволит сохранить запас капитала для поддержания кредитования. Многие предприятия будут иметь повышенную потребность в оборотных средствах в период карантина и после него", – объяснили это решение в НБУ.

Там рассчитывают, что менеджмент и акционеры банков присоединятся к коллективным усилиям по противодействию распространения пандемии COVID-19.

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А уже в октябре после повторной оценки влияния экономической ситуации на показатели банков, Национальный банк определится с целесообразностью дальнейшего соблюдения рекомендаций европейских коллег.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что валютный рынок в Украине успокоился благодаря новостям о принятии законов, которые нужны для старта новой программы с Международным валютным фондом (МВФ).

О том, почему из украинских банков исчезли наличные доллары, ранее рассказывали новости "Сегодня":

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НБУ банки экономический кризис дивиденды

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