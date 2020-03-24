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Нацбанк разрабатывает в дополнение к налоговым каникулам еще один вид послаблений

24 марта, 13:04

Виктория Подолянец

В период карантина бизнес может получить больший объем поддержки от государства

Наравне с налоговыми каникулами власти планируют разработать еще и кредитные послабления для бизнеса. Так, Национальный банк Украины планирует утвердить рекомендательные принципы кредитных каникул для юрлиц. Об этом рассказала заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова в эфире одного из телеканалов.

"Это будут универсальные принципы, которые будут распространяться на все банковские учреждения. Почему это важно для банков? Они не могут без клиентов. Для банков важно, чтобы их клиенты сохраняли платежеспособность – могли обслуживать задолженность. То, что мы делаем, будет носить рекомендательный характер, но мы дадим возможность сохранить клиента, не потеряв собственный капитал", – сказала Рожкова.

По ее словам, Нацбанк лишь детализирует эти правила для банков на период льготного режима для бизнеса.

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Она отметила, что один из законов уже предусматривает прямой запрет банкам и финансовым учреждениям, что занимаются кредитованием, применять штрафы и пени, повышать процентную ставку на период карантина.

Принципы кредитных кредитов для населения и бизнеса будут похожими.

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После завершения карантина банки вместе с бизнесом будут определять, как реструктуризировать часть кредита.

Напомним, в НБУ считают, что во время всеукраинского карантина, вызванного пандемией коронавируса, расширение дефицита государственного бюджета с 2% до 3-5%, является приемлемым при условии поддержки от международных доноров.

Украина живет в условиях жесткого карантина из-за пандемии коронавируса COVID-19. Экономическая активность снизилась, в перспективе бизнес ожидает финансовых проблем. Для помощи предпринимателям Верховная Рада 17 марта приняла ряд законов, которыми установлены "налоговые каникулы" и введены другие временные послабления. Сайт "Сегодня" выяснял, достаточно ли этих мер для поддержки украинского бизнеса.

Как мы уже писали, валютный рынок также лихорадит, несмотря на миллиардные интервенции и запас в Нацбанке. Доллар и евро дорожают каждый день. Почему растет курс валют и как это скажется на нашей и без того больной экономике – смотрите в сюжете:

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налоги НБУ банки каникулы кредиты отсрочка коронавирус пандемия Екатерина Рожкова

Источник: Экономическая правда

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