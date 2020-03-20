Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,8
30,09

Украина может увеличить дефицит бюджета в кризис: названо условие

20 марта, 19:13

Виктория Подолянец

Бюджетный дефицит может вырасти с 2% до 3-5%

Во время всеукраинского карантина, вызванного пандемией коронавируса, расширение дефицита государственного бюджета с 2% до 3-5%, является приемлемым при условии поддержки от международных доноров. Такое заявление сделал замглавы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб во время пресс-брифинга.

"Мы подходим к кризису с низким уровнем государственного долга. 3 года назад мы имели более 80% долга к ВВП, сейчас имеем 50%. Кроме того у нас дефицит бюджета всего 2%, и в кризисной ситуации нет ничего страшного расширения этого дефицита до 3-5%", – сказал Сологуб.

Умеренное расширение дефицита, по его словам, за счет финансирования от доноров достаточно приемлемый сценарий.

Чиновник напомнил, что в 2014 году дефицит госбюджета превышал 10%, и заявил, что вскоре Украина сможет получить финансирование от МВФ.

Реклама

"Сотрудничество с МВФ и другими донорам это очень-очень важный вопрос. Мы на пороге программы с МВФ, нужно сделать последний шаг", – отметил Сологуб.

Напомним, МВФ готов выделить 50 млрд долларов в экстренном порядке для поддержки наименее благополучных и развивающихся стран в борьбе со вспышкой заболевания, вызванного новым коронавирусом.

В тренде
Курс доллара и цены на нефть устроили перетягивание каната: сколько будет стоить топливо

Напомним, в Украине с 12 марта по 3 апреля ввели общенациональный карантин. Сначала закрыли садики, учебные заведения, потом ввели более жесткие меры – закрылись заведения общепита, торговые центры, метро; в маршрутках, автобусах, троллейбусах и трамваях ограничили количество пассажиров до 10. Людей перевели на самоизоляцию или удаленную работу. За нарушения карантинных мер ввели административную и уголовную ответственность. На сегодняшний день коронавирусом заразились 26 человек, из них три случая оказались летальными.

В Украине без работы в результате кризиса могут остаться от 170 до 500 тысяч человек.

Напомним, ранее советник главы МВД Иван Варченко предупредил украинцев о возможном введении жестких ограничений – вплоть до комендантского часа и запрета на перемещение по улицам городов.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

НБУ бюджет дефицит коронавирус пандемия МВФ бюджет-2020

Источник: Экономическая правда

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Пенсионерам будут доплачивать по 1000 гривен: кого это коснется
Пенсионерам будут доплачивать по 1000 гривен: кого это коснетсяЭкономика
Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта и все подробности
Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта и все подробностиДругие страны
Зачем Петросян, если есть такой клоун: в сети троллят Путина за слова о дешевой нефти
Зачем Петросян, если есть такой клоун: в сети троллят Путина за слова о дешевой нефтиРоссия
Туризм пострадал от пандемии более всего: отрасль нужно реформировать
Туризм пострадал от пандемии более всего: отрасль нужно реформироватьЭкономика
Насколько сильно коронавирус ударит по экономике Украины: как вырастут цены и упадут доходы
Насколько сильно коронавирус ударит по экономике Украины: как вырастут цены и упадут доходыЭкономика
США хотят, чтоб Украина жила на деньги России – Путин
США хотят, чтоб Украина жила на деньги России – ПутинРоссия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...