Нацбанк резко нарастил покупку валюты на межбанке

На прошлой неделе Нацбанк не продавал валюту на межбанковском валютном рынке

/ Фото: пресс-центр НБУ

После роста валютных резервов Украины в ноябре за первую неделю декабря Национальный банк (НБУ) купил на межбанковском валютном рынке валюты на 436,6 млн долларов. Это на 252,6 млн долларов больше, чем неделей ранее, свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Покупки валюты 2-6 декабря стали вторыми по объемам в 2019 году. Больше было выкуплено лишь в конце июля – 510 млн долларов. Нацбанк не продает валюту на межбанке уже семь недель.

При этом с начала 2019 года НБУ купил на межбанке почти на 5,44 млрд долларов больше, чем продал (чистая покупка).

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Как сообщалось, что в первом квартале 2019 года план по покупке валюты на межбанковском валютном рынке в день составлял 15 млн долларов, во втором и третьем – 20 млн долларов. На четвертый квартал НБУ повысил его до 30 млн долларов.

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По итогам 2018 года Украина нарастила международные резервы до пятилетнего максимума – к 1 января этого года они достигли 20,82 млрд долларов, а к ноябрю находились на уровне 21,40 млрд долларов. При этом по состоянию на 1 декабря 2019 года резервы составили 21,9 млрд долл.

Напомним, Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности (Staff Level Agreement) о новой трехлетней программе сотрудничества:

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