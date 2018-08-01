Нацбанк стимулирует покупку ОВГЗ украинскими банками

Национальный банк Украины (НБУ) пошел на упрощение требований к ликвидности банков – так, согласно постановлению № 87, которое вступает в силу 2 августа, некоторые облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) признаются высоколиквидным инструментом на фондовом рынке Украины.

Таким образом, необремененные ОВГЗ с конечным сроком погашения до шести месяцев теперь включены в перечень принимаемых в расчет норматива мгновенной ликвидности (Н4) высоколиквидных активов – то есть покупка ОВГЗ поможет банкам соблюдать указанный норматив ликвидности.

В НБУ отметили, что включение ОВГЗ в перечень высоколиквидных активов соответствует европейскому законодательству и рекомендациям Базельского комитета.

Как известно, на 2018 год государственный бюджет предусматривает заимствования в размере 2 млрд долларов, однако окончательная сумма зависит также от двух других источников финансирования дефицита – 800 млн долларов от Всемирного банка и 1 млрд евро макрофинансовой помощи от Евросоюза.

Как сообщалось, Министерство финансов Украины создало официальную страницу в терминале Bloomberg. Эта страница станет "доступным информационным ресурсом о финансовых инструментах, эмитентом которых выступает Украина", объяснили в Минфине.

Каждый пользователь Bloomberg может получить информацию о календаре аукционов украинских облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), оперативную информацию об объявлении аукционов и их результатах.

Также на странице содержится информация об облигациях внутреннего и внешнего государственного займа, находящихся в обращении, список первичных дилеров и общая информация об аукционах.

Напомним, осенью 2017 года Украина выпустила дебютные после реструктуризации 2015 года еврооблигации, разместив 3 млрд долларов 15-летних бумаг по ставке 7,375% годовых. Основными покупателями новых еврооблигаций Украины на 3 млрд долл. выступили инвесторы из США (46%) и Великобритании (36%).