Нетипичный курс: насколько подорожает доллар в феврале

/ Фото: Сегодня

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На первый рабочий день февраля Нацбанк установил курс доллара, который превысил психологическую отметку в 25 грн. В понедельник, 3 февраля, официальный курс доллара составит 25,03 грн. Это максимальное значение за последних три месяца. В предыдущий раз дороже 25 грн официальный доллар стоил в конце октября, но продержался таким только несколько дней, после чего гривня вернула утраченные было позиции.

Это начало февраля можно назвать нетипичным для курса гривни, если вспомнить изменение курса в это время в минувшие годы. В первые пару лет после того, как Нацбанк объявил политику плавающего курса гривни – а это произошло ровно 5 лет назад, в феврале 2015-го, – второй месяц года действительно был, пожалуй, самым "дорогим" с точки зрения цен на доллар. Так, в 2015-м доллар дорожал на протяжении всего месяца, поднявшись в цене с 16,24 грн (3 февраля) до 30,01 грн (26 фераля), после чего так же резко цена начала снижаться (6 марта доллар стоил уже 22,89 грн). В 2016-м ощутимый рост курса доллара начался с середины января и продолжался весь февраль (01.02.2016 – 25,55 грн, 28.02.2016 – 27,24 грн). А в марте также началось снижение, хотя и скачкообразное.

А вот с 2017 года верхние зимние пики цен переместились на январь. Так, в 2017-м самый дорогой доллар был в середине января – 27,72 грн. А уже к 31 января он упал до 27,11 грн и весь февраль продержался вблизи этой отметки с незначительными колебаниями. В 2018-м верхний пик доллара также пришелся на 23 января – 28,88 грн, а за февраль доллар подешевел с 27,84 до 26,95 грн. Похожая картина была и в прошлом 2019 году: максимум 11 января (28,27 грн за доллар), а в феврале – плавная ревальвация гривни с 27,74 до 26,99 грн за доллар.

В этом же году февраль начался нетрадиционно: доллар продолжает свой рост, начавшийся сразу после новогодних праздников. Как он будет вести себя в феврале? Стоит ли ожидать серьезной девальвации гривни?

Руководитель подразделения по корпоративному анализу группы ICU Александр Мартыненко объясняет довольно ощутимую девальвацию в январе стечением целого ряда обстоятельств.

"Основными факторами ослабления гривни в январе стали более высокая активность импортеров, по сравнению с экспортерами, и репатриация дивидендов украинскими дочерними компаниями за границу. Спрос на гривню от нерезидентов, которые инвестируют в ОВГЗ, оказался меньше ожидаемого, поскольку Минфин ограничивал предложение облигаций на своих аукционах. Кроме того, значительные суммы погашения ОВГЗ в январе позволили иностранцам перевложить полученные гривни в новые выпуски, минуя валютный рынок. Также в январе экспортеры получили крупные суммы возмещения НДС из госбюджета, что снизило их спрос на гривню на валютном рынке", – говорит эксперт.

В феврале, по его прогнозам, ситуация изменится, что не позволит гривне ослабляться дальше.

"Мы ожидаем, что в феврале спрос экспортеров на гривню вырастет из-за необходимости платить квартальные налоги, в то время как суммы возмещения НДС должны снизиться. Вырастет поддержка гривни и со стороны иностранных инвесторов, которые продолжат покупки ОВГЗ. Тем более, что февральские суммы погашения значительно ниже. Наш прогноз на конец февраля – диапазон 24-24,5 грн за доллар", – резюмирует Александр Мартыненко.

В то же время экономический эксперт-аналитик Борис Кушнирук считает, что дальнейшее поведение гривни во многом будет определяться политикой Национального банка.

"В прошлом году из-за политики Нацбанка гривня укрепилась на 14,5%. И это очень существенно ударило как по госбюджету (уменьшились поступления), так и по реальному сектору экономики. Экспортеры существенно недополучили выручку в гривневом эквиваленте. Пострадали украинские производители, потому что импортные товары стали более дешевыми и более конкурентными по отношению к украинским товарам. При этом существенное укрепление гривни не имело под собой экономических оснований: кредиты у нас остаются недоступными, экономика – сырьевой, торговое сальдо негативное. Поэтому оно и имело крайне негативные последствия для экономики. И это привело к росту критики в адрес Национального банка. Это заставило НБУ, не признавая своей вины, менять ситуацию. Они начали вести политику на обесценивание гривни и снижение учетной ставки", – объясняет Борис Кушнирук.

По словам эксперта, Нацбанк с января активно скупает валюту на межбанковском рынке, что не позволяет гривне укрепляться. Кроме того, снижение учетной ставки позволяет предположить, что украинские ОВГЗ станут менее интересны иностранным инвесторам, и поток спекулятивного капитала в Украину уменьшится.

"Курс в значительной мере будет зависеть от политики Нацбанка, от того, что будет делать регулятор. Прогнозировать их действия иногда сложно, но я думаю, что они будут держать курс в границах 25-26 грн, по крайней мере на протяжении февраля. Возможно, с дальнейшим обесцениванием до 26-27 грн за доллар на протяжении марта", – прогнозирует эксперт.

Такой курс – 26-27 грн за доллар – Борис Кушнирук считает оптимальным, чтобы ситуация в экономике сбалансировалась.

"Быстро, в один присест, этого нельзя допустить. Но если это делать на протяжении месяца-двух, тогда экономика воспримет это нормально", – уверен экономист.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали о том, что украинцы просят президента Владимира Зеленского вывести из обихода металлические гривни. Подробности – в сюжете.

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