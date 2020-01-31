Рекорд за три месяца: доллар в Украине перешагнул психологическую отметку

/ Фото: Сегодня

На понедельник, 3 февраля, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара к гривне:

31.01 03.02 Изменение 1 доллар США 24,92 грн 25,02 + 0,10

Таким образом, по сравнению со значениями 30 января курс доллара повысился еще на 10 копеек после роста на семь копеек в предыдущий банковский день. Официальный курс преодолел психологическую отметку в 25 гривен, выше которой не поднимался с 30 октября 2019 года, то есть в течение трех месяцев. За неделю, с 27 января, гривня ослабла по отношению к американской валюте уже на 69 копеек.

Реклама

Как сообщалось, в госбюджете-2020 расчеты производились, исходя из курса на конец года на уровне 27 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель. Поэтому новости "Сегодня" подготовили свой финансовый прогноз на 2020 год. О том, что ждет украинцев, узнавайте из нашего сюжета:

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%. Официальные итоги 2019 года пока не объявлены.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

Согласно " индексу Биг Мака ", доллар в Украине "должен" стоить 10,05 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама