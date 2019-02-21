Названы основные риски для банковской системы Украины

По словам Рожковой, все государственные институты не должны "метаться из стороны в сторону"

Фото: пресс-центр НБУ

Названы основные риски для банковской системы Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/aa5/bf2/5c5aa5bf2f6b7.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/aa5/bf2/5c5aa5bf2f6b7.jpeg 2019-02-21T15:39:00+02:00 Финансы По словам Рожковой, все государственные институты не должны "метаться из стороны в сторону"

Непоследовательная государственная политика является основным риском для финансовой системы и экономики Украины. Об этом заявила первый заместитель председателя правления Национального банка Украины (НБУ) Катерина Рожкова в интервью "НВ Бизнес".

"Важно, чтобы все институты, которые проводят реформы и реализуют государственную политику, были последовательны и не метались из стороны в сторону. Тогда бизнесу и банкам легче работать", – сообщила она.

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При этом Рожкова конкретизировала риски непосредственно в банковской системе:

Очень короткие ресурсы: депозиты с остаточным сроком погашения до одного месяца составляют более 60% от общего объема. Высокий уровень долларизации кредитных и депозитных портфелей банков: в условиях гибкого курса это несет определенные риски для балансов. Высокий уровень проблемных долгов, особенно в государственных банках, в которых этот показатель составляет 68% с учетом ПриватБанка. Высокая концентрация государства как собственника на банковском рынке – около 55% в чистых активах. Недостаточное понимание собственников и менеджмента небольших банков дальнейшего их развития.

Напомним, прибыль банковской системы Украины за 2018 год достигла исторического максимума. По итогам прошлого года платежеспособные банки получили 21,7 млрд гривен чистой прибыли. Последний раз банковская система была прибыльной в 2013 году, когда ее прибыль составила 1,4 млрд гривен, сообщили в НБУ.

Ранее сообщалось, что регулятор отсудил офисы экс-владельцев ПриватБанка в Днепре:

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