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Названы основные риски для банковской системы Украины

Сегодня, 15:39

По словам Рожковой, все государственные институты не должны "метаться из стороны в сторону"

Фото: пресс-центр НБУ
Названы основные риски для банковской системы Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/aa5/bf2/5c5aa5bf2f6b7.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/aa5/bf2/5c5aa5bf2f6b7.jpeg Финансы По словам Рожковой, все государственные институты не должны "метаться из стороны в сторону"

Непоследовательная государственная политика является основным риском для финансовой системы и экономики Украины. Об этом заявила первый заместитель председателя правления Национального банка Украины (НБУ) Катерина Рожкова в интервью "НВ Бизнес".

"Важно, чтобы все институты, которые проводят реформы и реализуют государственную политику, были последовательны и не метались из стороны в сторону. Тогда бизнесу и банкам легче работать", – сообщила она.

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При этом Рожкова конкретизировала риски непосредственно в банковской системе:

  1. Очень короткие ресурсы: депозиты с остаточным сроком погашения до одного месяца составляют более 60% от общего объема.
  2. Высокий уровень долларизации кредитных и депозитных портфелей банков: в условиях гибкого курса это несет определенные риски для балансов.
  3. Высокий уровень проблемных долгов, особенно в государственных банках, в которых этот показатель составляет 68% с учетом ПриватБанка.
  4. Высокая концентрация государства как собственника на банковском рынке – около 55% в чистых активах.
  5. Недостаточное понимание собственников и менеджмента небольших банков дальнейшего их развития.

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Напомним, прибыль банковской системы Украины за 2018 год достигла исторического максимума. По итогам прошлого года платежеспособные банки получили 21,7 млрд гривен чистой прибыли. Последний раз банковская система была прибыльной в 2013 году, когда ее прибыль составила 1,4 млрд гривен, сообщили в НБУ.

Ранее сообщалось, что регулятор отсудил офисы экс-владельцев ПриватБанка в Днепре:

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Тег НБУ, банки, банковская система, госбанки, Рожкова

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