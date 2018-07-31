НБУ назвал причины скачка курса доллара

Курсовые колебания на валютном рынке Украины вызваны целым рядом причин. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

"Курсовые колебания, которые мы наблюдаем вторую неделю, вызванные рядом факторов. В частности, это активное проведение компаниями операций по перечислению дивидендов за границу и выход нерезидентов с ОВГЗ", – отметили в НБУ.

Кроме того, на курсовую динамику влияли значительные объемы возврата НДС, в результате чего уменьшился объем свободной продажи валюты.

Еще одной причиной стало увеличение спроса на наличную валюту, в частности, со стороны теневого аграрного сектора в связи с началом сезона. При этом экономисты предупредили украинцев о взлете курса доллара.

"С целью сглаживания валютных колебаний, НБУ неоднократно выходил с валютными интервенциями – с начала прошлой недели на рынке было продано 148 млн долларов. Сегодня НБУ объявил аукцион по продаже 50 млн долларов. По результатам аукциона НБУ продал 28,1 млндолларов по цене отсечения 26,86 грн/долл.", – отметили в Нацбанке.

Напомним, ранее эксперты рассказали, чего ждать от курса доллара осенью: