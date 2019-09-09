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НБУ переводит систему онлайн-платежей на круглосуточный режим

9 сентября, 18:02

По данным регулятора, переход на режим в 24/7 пройдет в два этапа

/ Фото: пресс-центр НБУ

Система электронных платежей (СЭП) Национального банка Украины (НбУ) будет работать в круглосуточном режиме. Соответствующее решение приняло правление регулятора, информирует пресс-служба Нацбанка, ранее сообщившая о разрешении для банковских учреждений обслуживать украинцев, которые предъявляют загранпаспорт.

"Возможность осуществления платежей на круглосуточной ежедневной основе будет способствовать расширению доступа клиентов к финансовым услугам, росту доли безналичных расчетов, а также даст возможность банкам и их клиентам обеспечить проведение чувствительных ко времени платежей", – говорится в сообщении.

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В НБУ добавили, что введение круглосуточного режима соответствует мировым тенденциям развития платежных систем и будет проходить в два этапа:

  1. Переход на расширенный регламент работы СЭП: он предусматривает доступность системы для проведения межбанковских платежей 23 часа в сутки семь дней в неделю с учетом технологического перерыва на час при переходе на новый день, его предлагается ввести во втором квартале 2020 года.
  2. Реализация "бесшовного" режим работы (24/7): переход от текущего к следующему банковскому дню будет осуществляться мгновенно, без приостановления приема платежей в СЭП при переходе на новый день.

В настоящее время НБУ работает над реализацией первого этапа.

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В регуляторе добавили, что система электронных платежей Нацбанка сейчас обеспечивает прием межбанковских платежей с 8:30 до 19:00 в рабочие дни и не функционирует в праздничные и выходные дни.

Между тем, глава НБУ Яков Смолий сообщил, что выплаты по государственному долгу, которые Украина осуществила на прошлой неделе, не повлияли на валютный рынок:

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НБУ платежи

Источник: Сегодня

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