Смолий сообщил, повлияли ли пиковые выплаты по госдолгу на валютный рынок

Глава НБУ перечислил долговые выплаты, которые Украина провела на этой неделе

Выплаты по государственному долгу, которые Украина осуществила на этой неделе, не повлияли на валютный рынок. Об этом заявил сегодня, 5 сентября, председатель Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий во время брифинга по вопросам монетарной политики, сообщает корреспондент "Сегодня".

Глава Нацбанка отметил, что Киев полностью рассчитался с Международным валютным фондом по программе stand-by, которая была начата в 2014 году.

Кроме того, по его словам, Министерство финансов выплатило задолженность по еврооблигациям, эмитированным в иностранной валюте, и проценты по ним.

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"Эти выплаты были заложены в наши макроэкономические прогнозы и абсолютно никак не повлияли на валютный рынок. Это все было предусмотрено графиком обслуживания долга", – сказано в сообщении.

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Новости "Сегодня" писали, что 3 сентября Министерство финансов совершило крупнейший в 2019 году платеж по государственному долгу: были погашены евробонды на 661 млн долларов, а также начисленные по ним проценты – 444 млн долларов (1,1 млрд долларов). Украина выпустила эти облигации в рамках реструктуризации госдолга в 2015 году.

Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что Украина готова платить по всем долгам до конца 2019 года.

Подробнее о ситуации с госдолгом читайте на сайте "Сегодня" - "Пик выплат по госдолгу близко: что будет с гривней".

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