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Смолий сообщил, повлияли ли пиковые выплаты по госдолгу на валютный рынок

5 сентября, 15:01

Глава НБУ перечислил долговые выплаты, которые Украина провела на этой неделе

Выплаты по государственному долгу, которые Украина осуществила на этой неделе, не повлияли на валютный рынок. Об этом заявил сегодня, 5 сентября, председатель Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий во время брифинга по вопросам монетарной политики, сообщает корреспондент "Сегодня".

Глава Нацбанка отметил, что Киев полностью рассчитался с Международным валютным фондом по программе stand-by, которая была начата в 2014 году.

Кроме того, по его словам, Министерство финансов выплатило задолженность по еврооблигациям, эмитированным в иностранной валюте, и проценты по ним.

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"Эти выплаты были заложены в наши макроэкономические прогнозы и абсолютно никак не повлияли на валютный рынок. Это все было предусмотрено графиком обслуживания долга", – сказано в сообщении.

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Новости "Сегодня" писали, что 3 сентября Министерство финансов совершило крупнейший в 2019 году платеж по государственному долгу: были погашены евробонды на 661 млн долларов, а также начисленные по ним проценты – 444 млн долларов (1,1 млрд долларов). Украина выпустила эти облигации в рамках реструктуризации госдолга в 2015 году.

Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что Украина готова платить по всем долгам до конца 2019 года.

Подробнее о ситуации с госдолгом читайте на сайте "Сегодня" - "Пик выплат по госдолгу близко: что будет с гривней".

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НБУ выплаты госдолг МВФ Смолий

Источник: Сегодня

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