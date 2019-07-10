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НБУ проверил небанковские обменники и нашел "нелегалов"

10 июля, 15:38

Нацбанк раскрыл результаты проверок и назвал самые серьезные нарушения

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) за апрель-июнь 2019 совершил 269 проверок пунктов обмена валюты небанковских финансовых учреждений (НФУ).

"При проведении проверок легальных пунктов по обмену валюты уполномоченными работниками Национального банка был обнаружен 21 пункт обмена валюты, работавший нелегально в Харьковской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Полтавской, Донецкой и Херсонской областях. Информацию о нелегальных обменных пунктах Национальный банк направил в правоохранительные органы", – сообщили в пресс-службе НБУ.

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Среди выявленных нарушений в легальных обменниках, по информации Нацбанка, самым существенными были такие:

  • проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления;
  • значительное несоответствие между объемами наличных средств в кассе НФУ и бухгалтерскими отчетными документами;
  • непредоставление во время проверки документов, материалов, информации по запросу уполномоченного работника Национального банка.

Напомним, Национальный банк в марте 2019 начал переоформление генеральных лицензий на осуществление валютных операций на новые лицензии в соответствии с Законом Украины "О валюту и валютные операции". С информацией о выданных небанковским учреждениям лицензий на осуществление валютных операций в соответствии с Законом "О валюту и валютные операции" можно ознакомиться на сайте Национального банка.

Напомним,  новости "Сегодня" призывают украинцев быть максимально осторожными при покупке и продаже валюты. ТОП самых наглых афер в обменниках – в сюжете наших журналистов:


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Тег НБУ, обмен валют, проверки, обменники , Национальный банк, лицензии, НФУ

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Сегодня

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