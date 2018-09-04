НБУ пытается "сбить" курс доллара на межбанке
Регулятор объявил валютный аукцион
Национальный банк Украины (НБУ) на межбанковском рынке объявил аукцион по продаже 100 млн долларов со сроком подачи до трех конкурентных заявок от каждого банка. Об этом говорится в сообщении НБУ.
Такие аукционы проводятся, чтобы сгладить слишком резкие валютные "качели" – сегодня, 4 сентября, курс доллара на межбанке поднялся до 28,5 гривни. Рыночные аналитики отмечают, что спрос на доллары превышает предложение.
"Похоже, есть серьезное желание не дать курсу пойти слишком далеко до приезда миссии МВФ 6 сентября и положительного решения фонда [по очередному траншу для Украины]", – отметил аналитик ICU Михаил Демкив на своей странице в Facebook.
Напомним, ранее НБУ официально объяснил взлет курса доллара в Украине. В Нацбанке добавили, что речи о долларе по 40 гривен сейчас вообще не идет и отказались "подтягивать" курс до бюджетных 30,1 грн.
Как отмечали эксперты, в осенние месяцы из-за роста курса доллара украинцев может ожидать очередное подорожание продуктов питания. При этом специалисты не исключают дальнейшей девальвации.
Национальный банк регулярно напоминает, что внимательно следит за ситуацией на валютном рынке. И, хотя курс гривни уже давно отпущен в "свободное плавание", НБУ может осуществлять валютные интервенции во избежание резких "скачков".
Как пояснял директор департамента открытых рынков Сергей Пономаренко, в последние годы задача НБУ – не удерживать курс гривни на определенном уровне, а снизить его волатильность. Ведь излишние колебания могут негативно повлиять на достижение целевого уровня инфляции. А именно таргетирование инфляции считается главной задачей НБУ.
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