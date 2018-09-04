НБУ пытается "сбить" курс доллара на межбанке

Национальный банк Украины (НБУ) на межбанковском рынке объявил аукцион по продаже 100 млн долларов со сроком подачи до трех конкурентных заявок от каждого банка. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Такие аукционы проводятся, чтобы сгладить слишком резкие валютные "качели" – сегодня, 4 сентября, курс доллара на межбанке поднялся до 28,5 гривни. Рыночные аналитики отмечают, что спрос на доллары превышает предложение.

"Похоже, есть серьезное желание не дать курсу пойти слишком далеко до приезда миссии МВФ 6 сентября и положительного решения фонда [по очередному траншу для Украины]", – отметил аналитик ICU Михаил Демкив на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее НБУ официально объяснил взлет курса доллара в Украине. В Нацбанке добавили, что речи о долларе по 40 гривен сейчас вообще не идет и отказались "подтягивать" курс до бюджетных 30,1 грн.