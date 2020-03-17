НБУ смягчил требования к банкам на время карантина: что решили

Банковская система Украины на сегодня достаточно устойчива, отметили в Нацбанке

В то время как Верховная Рада ввела налоговые послабления для бизнеса на время карантина, Национальный банк Украины сообщил, что ослабил ряд требований к банкам для поддержки финансовой системы в период ограничений в связи с мировой пандемией COVID-19.

"Банковская система Украины на сегодня достаточно устойчива, капитализирована и имеет значительный запас ликвидности – объем корсчетов банков и остатков по депозитным сертификатам составляет более 210 млрд грн. Следовательно, система продолжает стабильно работать и предоставлять услуги клиентам. В то же время поддержка финансовой системы для предотвращения и минимизации потенциального негативного воздействия введенных в связи с COVID-19 ограничений является приоритетом для Национального банка", – говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

Так, Нацбанк сохраняет присутствие на валютном рынке и поддерживает ликвидность банков через стандартные инструменты рефинансирования.

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Регулятор отсрочит внедрение буферов капитала, включая буфер консервации капитала и буфер системной важности. В то же время, банки должны выполнять минимальные требования достаточности и регулятивного капитала.

Выездные проверки банков и других финансовых учреждений на период чрезвычайных мер откладываются, но регулятор продолжит отслеживать показатели финансового сектора, включая ликвидность и качество кредитных портфелей.

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Также Нацбанк отсрочил проведение стресс-тестирования банков.

Дополнительно при необходимости Национальный банк снизит норму обязательного резервирования по привлеченным средствам в иностранной валюте, а также временно снизит минимальный уровень норматива ликвидности LCR.

"Кроме того, в НБУ готовы объявить внеочередные тендеры по поддержке ликвидности банков и расширить критерии приемлемости залога по кредитам экстренной поддержки ликвидности. Также банкам предлагается временно воздержаться от распределения прибыли за выплату дивидендов минимум до июля 2020 года, чтобы учреждения имели дополнительный запас прочности", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине ввели общенациональный карантин и закрыли внешние границы. С полудня 18 марта в Украине прекращаются железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки. Кроме того были введены ограничения для общественного транспорта – закрыто метро, в маршрутках можно перевозить не больше 10 человек, в автобусах не более 20.

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