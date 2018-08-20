НБУ снизил курс доллара после его стремительного роста

На вторник, 21 августа, Национальный банк Украины установил такой курс доллара США к гривне:

20.08 21.08 Изменение 1 доллар США 27,89 грн 27,69 грн - 0,20 грн

Таким образом, по сравнению с сегодняшними значениями, курс доллара снизится на 20 копеек. В предыдущий раз доллар падал 16 августа, однако тогда гривня укрепилась всего на копейку. При этом сегодня, 20 августа, курс доллара вырос на 22 копейки. В целом так дорого "зеленый" не стоил с зимы 2018 года.

Ранее НБУ официально объяснил взлет курса доллара в Украине. Кроме того, эксперты спрогнозировали, каким будет курс доллара осенью и посоветовали украинцам, как сохранить сбережения в условиях девальвации гривни:



