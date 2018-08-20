НБУ снизил курс доллара после его стремительного роста
Нацбанк определил официальную стоимость "зеленого" на 21 августа
На вторник, 21 августа, Национальный банк Украины установил такой курс доллара США к гривне:
|20.08
|21.08
|Изменение
|1 доллар США
|27,89 грн
|27,69 грн
|- 0,20 грн
Таким образом, по сравнению с сегодняшними значениями, курс доллара снизится на 20 копеек. В предыдущий раз доллар падал 16 августа, однако тогда гривня укрепилась всего на копейку. При этом сегодня, 20 августа, курс доллара вырос на 22 копейки. В целом так дорого "зеленый" не стоил с зимы 2018 года.
Ранее НБУ официально объяснил взлет курса доллара в Украине. Кроме того, эксперты спрогнозировали, каким будет курс доллара осенью и посоветовали украинцам, как сохранить сбережения в условиях девальвации гривни:
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.
- Согласно "индексу Биг Мака", доллар в Украине должен стоить 8,9 гривни.
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