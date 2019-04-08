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НБУ существенно пополнил валютные резервы на межбанке

Сегодня, 13:31

На прошлой неделе Нацбанк больше купил валюты, чем продал

Фото: пресс-центр НБУ
НБУ существенно пополнил валютные резервы на межбанке //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/42f/375/5c742f375e367.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/42f/375/5c742f375e367.jpg Финансы На прошлой неделе Нацбанк больше купил валюты, чем продал

Национальный банк Украины (НБУ) на прошлой неделе (1-5 апреля) продал 21,6 млн долларов на межбанковском валютном рынке, а купил 140 млн долларов. Данные обнародованы на сайте регулятора.

Таким образом, по итогам недели НБУ пополнил резервы на 118,4 млн долларов.

Стоит отметить, что с начала 2019 года Нацбанк продавал валюту в течение пяти недель: со 2 по 4 января (24,33 млн долларов), с 8 по 11 января (30 млн долларов), с 4 по 8 февраля (3 млн долларов), с 11 по 15 марта (109,50 млн долларов) и с 1 по 5 апреля (21,6 млн долларов). Общая сумма продажи валюты составила 188,43 млн долларов.

При этом НБУ активно покупает валюту в течение всего периода с начала года. Общая сумма достигла 931,6 млн долларов.

В результате с начала года регулятор купил на межбанке на 743,17 млн долларов больше, чем продал.

Ранее сообщалось, что в первом и втором кварталах 2019 года НБУ планирует покупать по 15 млн долларов в день на межбанке для наращивания международных резервов.

Напомним, по итогам 2018 года Украина нарастила международные резервы до пятилетнего максимума – к 1 января этого года они достигли 20,82 млрд долларов. К апрелю они сократились до 20,63 млрд долларов.

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Тег НБУ, валюта, межбанк, доллары, Национальный банк

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