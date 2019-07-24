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НБУ ввел для банков требования по проблемным активам

24 июля, 21:03

Регулятор установил срок для поэтапной реализации необходимых требований

Фото: пресс-центр НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) ввел требования для банков по управлению проблемными активами и установил 14-месячный срок их поэтапной реализации, который истекает осенью 2020 года.

Это следует из постановления Нацбанка от 18 июля, сообщает 24 июля пресс-служба регулятора, ранее заявившая, что количество отделений украинских банков в апреле-июне сократилось до 8269.

"Одобрение документа стало очередным шагом в направлении работы банков на снижение уровня неработающих кредитов, высокая доля которых определена одним из системных рисков для финансовой стабильности Украины", – отметили в НБУ.

В частности, постановление определяет перечень проблемных активов: потенциально проблемные; неработающие активы; имущество, взысканное за долги и перешедшее в собственность банка на основании реализации прав залогодержателя.

Относительно неработающих активов документ требует от банков разработки необходимых инструментов для решения ситуации. В их числе – реструктуризация, внесудебное или судебное урегулирование.

Новости "Сегодня" сообщали, что международное рейтинговое агентство Moody’s изменило прогноз банковской системы Украины на "стабильный" с "позитивного", указав на риски, связанные с ростом потребительского кредитования.

Также мы рассказывали, как не стать жертвой кредитных мошенников и не оказаться в долгах перед банком:

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Тег НБУ, банки

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