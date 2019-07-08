В Украине стало меньше отделений банков

Национальный банк подвел итоги второго квартала 2019 года

Фото: Ощадбанк / Facebook.

Количество отделений украинских банков, получивших за первые пять месяцев 2019 года 23,4 млрд грн прибыли, в апреле-июне сократилось на 180 подразделений – с 8449 до 8269. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

По данным квартальной отчетности, к июлю в Украине насчитывалось 76 действующих банков.

Лидером по количеству действующих структурных подразделений является государственный Ощадбанк – 2487.

Согласно информации НБУ, по состоянию на 1 января 2008 года в Украине было 21 089 отделений банков. Через десять лет – к 1 января 2018 года – их число сократилось до 9489, а к началу 2019 года – до 8509.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что за первые три месяца этого года банки закрыли 81 структурное подразделение, а создали – 21. При этом государственные банки сократили 47 отделений, а иностранные – 34. Также была опубликована карта банковских отделений по областям Украины.

В июле НБУ расширил количество системно важных банков – с 3 до 14. Статус накладывает на финучреждения повышенные требования для обеспечения их запаса прочности с 1 января 2020 года. Что изменит это нововведение, сайт "Сегодня" расспросил у экспертов. Подробнее читайте в материале: "В Украине стало больше "системных" банков: зачем это нужно".

Журналисты "Сегодня" также разбирались, где покупать доллары и как проверять их подлинность. Подробнее смотрите в сюжете:

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